Провал Фуркада: результати спринту Кубка світу з біатлону

Українські біатлоністи не змогли поборотися за медалі спринтерських перегонів на четвертому етапі Кубка світу, який цими днями проходить в Оберхофі.

Найкращим серед наших співвітчизників виявився капітан збірної Дмитро Підручний. Він вдало відстрілявся на лежці, проте два промахи на другому вогневому рубежі не дозволили йому поборотися за місце у топ-10. В результаті Підручний завершив дистанцію на 25-му місці.

Варто зазначити, що перегони супроводжував снігопад і сильний вітер, через що без промахів фінішували лише семеро спортсменів.

Переможцем же спринту в Оберхофі став росіянин Олександр Логінов. Він на 25 секунд випередив лідера загального заліку Йоханнеса Тінеса Бьо з Норвегії. "Бронза" дісталася олімпійському чемпіону Пхьончхана-2018 шведу Себастьяну Самюельссону. При цьому легендарний француз Мартен Фуркад не потрапив навіть до квіткової церемонії.

