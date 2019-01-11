Провал Фуркада: результати спринту Кубка світу з біатлону

Українські біатлоністи не змогли поборотися за медалі спринтерських перегонів на четвертому етапі Кубка світу, який цими днями проходить в Оберхофі.
Найкращим серед наших співвітчизників виявився капітан збірної Дмитро Підручний. Він вдало відстрілявся на лежці, проте два промахи на другому вогневому рубежі не дозволили йому поборотися за місце у топ-10. В результаті Підручний завершив дистанцію на 25-му місці.
Етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі
biathlon.com.ua
Етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі
biathlon.com.ua
Варто зазначити, що перегони супроводжував снігопад і сильний вітер, через що без промахів фінішували лише семеро спортсменів.
Мартен Фуркад
Переможцем же спринту в Оберхофі став росіянин Олександр Логінов. Він на 25 секунд випередив лідера загального заліку Йоханнеса Тінеса Бьо з Норвегії. "Бронза" дісталася олімпійському чемпіону Пхьончхана-2018 шведу Себастьяну Самюельссону. При цьому легендарний француз Мартен Фуркад не потрапив навіть до квіткової церемонії.
Your Top 3 of the men's sprint in #OBE19 👏— IBU World Cup (@IBU_WC) 11 января 2019 г.
🥇🇷🇺Alexander Loginov @russianbiathlon
🥈🇳🇴 @7ohannesbo @NSSF_Biathlon
🥉🇸🇪 @SebbeSamuelsson @SwedenBiathlon
You can rewatch the entire competition on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/rXwa7dHUGQ
Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Віта Семеренко сенсаційно увійшла до топ-6 спринтерської гонки на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі.
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