Провал Фуркада: результати спринту Кубка світу з біатлону

Українські біатлоністи не змогли поборотися за медалі спринтерських перегонів на четвертому етапі Кубка світу, який цими днями проходить в Оберхофі.

Найкращим серед наших співвітчизників виявився капітан збірної Дмитро Підручний. Він вдало відстрілявся на лежці, проте два промахи на другому вогневому рубежі не дозволили йому поборотися за місце у топ-10. В результаті Підручний завершив дистанцію на 25-му місці.

Етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі biathlon.com.ua

Етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі biathlon.com.ua

Варто зазначити, що перегони супроводжував снігопад і сильний вітер, через що без промахів фінішували лише семеро спортсменів.

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Мартен Фуркад

Переможцем же спринту в Оберхофі став росіянин Олександр Логінов. Він на 25 секунд випередив лідера загального заліку Йоханнеса Тінеса Бьо з Норвегії. "Бронза" дісталася олімпійському чемпіону Пхьончхана-2018 шведу Себастьяну Самюельссону. При цьому легендарний француз Мартен Фуркад не потрапив навіть до квіткової церемонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Віта Семеренко сенсаційно увійшла до топ-6 спринтерської гонки на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі.

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