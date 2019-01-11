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Провал Фуркада: результати спринту Кубка світу з біатлону

3.5тЧитати матеріал російською

Українські біатлоністи не змогли поборотися за медалі спринтерських перегонів на четвертому етапі Кубка світу, який цими днями проходить в Оберхофі.

Найкращим серед наших співвітчизників виявився капітан збірної Дмитро Підручний. Він вдало відстрілявся на лежці, проте два промахи на другому вогневому рубежі не дозволили йому поборотися за місце у топ-10. В результаті Підручний завершив дистанцію на 25-му місці.

Етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі

Етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі

biathlon.com.ua

Етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі

Етап Кубка світу з біатлону в Оберхофі

biathlon.com.ua

Варто зазначити, що перегони супроводжував снігопад і сильний вітер, через що без промахів фінішували лише семеро спортсменів.

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Переможцем же спринту в Оберхофі став росіянин Олександр Логінов. Він на 25 секунд випередив лідера загального заліку Йоханнеса Тінеса Бьо з Норвегії. "Бронза" дісталася олімпійському чемпіону Пхьончхана-2018 шведу Себастьяну Самюельссону. При цьому легендарний француз Мартен Фуркад не потрапив навіть до квіткової церемонії.

Провал Фуркада: результати спринту Кубка світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Віта Семеренко сенсаційно увійшла до топ-6 спринтерської гонки на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі.

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Тема
Кубок світу з біатлону
Місце
НімеччинаОберхоф
Тег
Збірна України з біатлону
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Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, убери с сайта "комментарии не модерированы"!! Не позорься!!!
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Бухгалтер Борис, да не расстраивайся, все уже привыкли и воспринимают это как лозунг, типа "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Поздравление Логинову с первой в карьере личной победой! Знай наших!
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Крымчанин Юрий,ваших допинговых пидаров,давно все знают и обходят стороной.
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