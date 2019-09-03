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3 вересня • оновлено в 22:22
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Помер триразовий олімпійський чемпіон із біатлону

2.4т Читати матеріал російською

Легендарний норвезький біатлоніст Халвард Ханеволд помер у віці 49 років. У спортсмена залишилися дружина і двоє дітей.

Він помер у своєму будинку в Боргені 3 вересня вранці, повідомляють Budstikka й інші норвезькі ЗМІ. При цьому причини смерті легендарного біатлоніста не називаються.

Ханеволд почав займатися біатлоном у 15 років і дебютував у професійному спорті в сезоні-1 991/1 992. Він був відомий своїм незвичайним лижним ходом, за що його часто називали "крабом".

За свою кар'єру норвежець виграв три "золота" Олімпійських ігор (Нагано-1998 Солт-Лейк-Сіті-2002 і Ванкувер-2010), два "срібла" і "бронзу" Олімпіад, а також 17 медалей на чемпіонатах світу (5 золотих – 8 срібних – 4 бронзових).

Ханеволд завершив кар'єру в 2010 році у віці 40 років. Після відходу зі спорту працював експертом на норвезькому телебаченні. У лютому 2019-го брав участь у "Гонці легенд біатлону" в Раубічах.

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