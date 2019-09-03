Помер триразовий олімпійський чемпіон із біатлону

Легендарний норвезький біатлоніст Халвард Ханеволд помер у віці 49 років. У спортсмена залишилися дружина і двоє дітей.

Він помер у своєму будинку в Боргені 3 вересня вранці, повідомляють Budstikka й інші норвезькі ЗМІ. При цьому причини смерті легендарного біатлоніста не називаються.

Tidligere OL- og VM-vinner i skiskyting Halvard Hanevold (49) er død https://t.co/Vi3vnOU20J - Budstikka (@Budstikka) September 3, 2019

Ханеволд почав займатися біатлоном у 15 років і дебютував у професійному спорті в сезоні-1 991/1 992. Він був відомий своїм незвичайним лижним ходом, за що його часто називали "крабом".

За свою кар'єру норвежець виграв три "золота" Олімпійських ігор (Нагано-1998 Солт-Лейк-Сіті-2002 і Ванкувер-2010), два "срібла" і "бронзу" Олімпіад, а також 17 медалей на чемпіонатах світу (5 золотих – 8 срібних – 4 бронзових).

Ханеволд завершив кар'єру в 2010 році у віці 40 років. Після відходу зі спорту працював експертом на норвезькому телебаченні. У лютому 2019-го брав участь у "Гонці легенд біатлону" в Раубічах.

Новини Помер тренер збірної Росії

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!