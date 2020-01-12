Підручний здійснив справжній подвиг в мас-старті Кубка світу з біатлону

На 4-му етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі завершилася гонка з масовим стартом серед чоловіків на 15 км.

Кращим з представників збірної України став Дмитро Підручний, який зайняв 15-е місце. Наш співвітчизник невдало почав гонку, допустивши два промахи на першому й по одному промаху на другому і третьому вогневих рубежах.

Однак на кінцівку мас-старту Діма зумів зібратися, і на думку коментатора Євроспорту Сергія Курдюкова здійснити справжній подвиг, фінішувавши в топ-15.

Ще один українець Артем Прима завершив бій на 24-й позиції.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Підручний пропускав спринтерську гонку з поважної причини. Його партнери по команді фінішували за межами топ-15.

Відзначимо, що чоловіча естафета завершилася перемогою Норвегії. Збірна України замкнула першу десятку.

"UA: Перший" зганьбився з показом гонки, пішовши на рекламу під час ключовою стрільби нашого спортсмена.

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