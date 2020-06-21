Українець Дмитро Підручний на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Знаменитий український біатлоніст Дмитро Підручний показав, як уникають відповідальності за порушення правил дорожнього руху в Тернополі.

Чемпіон світу у себе в Instagram виклав фотографію, на якій зображений автомобіль з перевернутим державним номерним знаком.

"Номер перевернув - можна порушувати", – підписав знімок Підручний.

Підручний продемонстрував, як уникають штрафів за ПДР в Тернополі Instagram Дмитра Підручного

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Підручний заявив, що не розуміє, чому деякі наші спортсмени бояться відкрито говорити на тему військової агресії Росії по відношенню до України.

Підручний впевнений, що кримський півострів був незаконно захоплений Росією і належить Україні.