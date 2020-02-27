Збірна України з біатлону у складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного стала переможницею в змішаній естафеті чемпіонату Європи.

Дмитро Підручний biathlon.com.ua

Лідер нашої команди Дмитро Підручний після останнього вогневого рубежу пішов зі стрільбища першим з великим відривом і на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в цей же день українці завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті, а днем раніше на п'єдестал пошани в одиночому суперспринтi потрапили Олена Підгрушна і Дмитро Підручний.

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