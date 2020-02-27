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27 лютого • оновлено в 21:48
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Підручний фінішував з прапором України: "золоте" відео ЧЄ з біатлону

4.8т
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Збірна України з біатлону у складі Валі Семеренко, Юлі Джимі, Артема Прими та Дмитра Підручного стала переможницею в змішаній естафеті чемпіонату Європи.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

biathlon.com.ua

Лідер нашої команди Дмитро Підручний після останнього вогневого рубежу пішов зі стрільбища першим з великим відривом і на фініші взяв прапор України, викликавши захоплення у вболівальників.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися відео тріумфу нашої країни на континентальній першості.

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Чемпіонат Європи з біатлону: розклад трансляцій, результати і звіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цей же день українці завоювали бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті, а днем раніше на п'єдестал пошани в одиночому суперспринтi потрапили Олена Підгрушна і Дмитро Підручний.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Європи з біатлону
Особа
Дмитро Підручний
Місце
Білорусь
Тег
Збірна України з біатлону
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео оваций
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Восторг это вот - 47-летняя звезда Reflex полностью оголилась на камеру: горячее фото.
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