Підгрушна здивувала своїм виступом у спринті Кубка світу – всі результати

Жіночою спринтерською гонкою на 7,5 км стартував другий в поточному сезоні етап Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.

Валя Семеренко

Україна була представлена п'ятьма спортсменками – сестрами Валентиною та Вітою Семеренко, Юлією Джимою, Оленою Підгрушною і Дариною Блашко.

Найкращий результат серед наших співвітчизниць показала Валя Семеренко, яка стартувала першою і посіла підсумкове 9-е місце. Добре виступила і ветеранка української команди Олена Підгрушна, яка пропускала перший етап і провела першу гонку Кубка світу за багато місяців, повернувшись після хвороби. У 32-річної спортсменки – підсумкова 12-та позиція.

Олена Підгрушна

Цифри інших українських учасниць виявилися значно скромнішими. Віта Семеренко – 52-а, Джима – 55-а, Блашко – 67-а.

Перемогу здобула італійка Доротея Вірер, якій не завадив єдиний промах на вогневому рубежі. У трійці найкращих – Інгрід Тандревольд (Норвегія) і Світлана Миронова (Росія).

Нагадаємо, на першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді Україна завоювала одну медаль – срібло в активі Юлії Джими, яка посіла друге місце в індивідуальній гонці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча естафета Кубка світу з біатлону в Естерсунді завершилася сенсацією.

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