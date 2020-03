Остання гонка Фуркада! Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого пасьюта

Ось і все – через наступаючий коронавірус IBU вирішила не доводити до кінця нинішній 8-й етап Кубка світу в Фінляндії, зробивши сьогоднішню гонку переслідування останньою гонкою сезону для чоловіків.

Але кінцівка повинна вийти дуже яскравою. Йоханнес Бьо та Мартен Фуркад нарешті визначать найсильнішого в боротьбі за Великий кришталевий глобус! Норвежець відстає від француза всього на 10 очок в загальному рейтингу КМ, і пробігти гірше Фуркада йому ніяк не можна. Мартен же в свою чергу виходить на останній бій у всіх сенсах цього виразу – вчора легендарний біатлоніст оголосив про завершення кар'єри після сьогоднішнього пасьюта.

