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14 березня • оновлено в 13:53
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Остання гонка Фуркада! Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого пасьюта

1.9т
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Ось і все – через наступаючий коронавірус IBU вирішила не доводити до кінця нинішній 8-й етап Кубка світу в Фінляндії, зробивши сьогоднішню гонку переслідування останньою гонкою сезону для чоловіків.

Але кінцівка повинна вийти дуже яскравою. Йоханнес Бьо та Мартен Фуркад нарешті визначать найсильнішого в боротьбі за Великий кришталевий глобус! Норвежець відстає від француза всього на 10 очок в загальному рейтингу КМ, і пробігти гірше Фуркада йому ніяк не можна. Мартен же в свою чергу виходить на останній бій у всіх сенсах цього виразу – вчора легендарний біатлоніст оголосив про завершення кар'єри після сьогоднішнього пасьюта.

В "легендарній бійці" по-своєму візьмуть участь і троє українських біатлоністів – Дмитро Підручний (19 стартовий номер), Артем Прима (22) і Руслан Ткаленко (58). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого пасьюта, який почнеться о 14:45 за київським часом.

Читайте також: українці потрапили в топ-20 на Кубку світу з біатлону

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Контіолахті (Фінляндія). Біатлонний стадіон Контіолахті

Пасьют, 12.5 км (чоловіки). 14:45

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Традиційно всі гонки етапу Кубка світу в Україні можна дивитися в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також в інтернеті в HD-якості на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
Кубок світу з біатлону Біатлон
Особи
Мартен Фуркад Йоханнес Бе Руслан Ткаленко Дмитро Підручний Артем Прима
Місце
Фінляндія
Тег
Збірна України з біатлону
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