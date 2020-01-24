Обличчям у сніг: найкращий біатлоніст планети жорстко осоромився

31-річний біатлоніст збірної Франції Мартен Фуркад мав відмінні шанси здобути чергову перемогу в індивідуальній гонці в рамках етапу Кубка світу в словенській Поклюці.

Мартен Фуркад

Лідер загального заліку після другої стрільби спочатку забув взяти палицю, а потім взагалі втратив рівновагу і впав прямо обличчям у сніг, пише sport.ua.

Second solid shooting for @martinfkde, but a small hiccup before leaving the range! The French is just 1.7 seconds behind JT Boe. The battle continues! Make sure to follow it on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/BqnjPBzVrF - IBU World Cup (@IBU_WC) 23 Eanáir 2020

Примітно, що на фініші Фуркад, який закрив всі 20 мішеней в гонці, програв переможцю Йоханнес Бе всього лише 11 секунд. Цілком можливо, що якби Мартен не припустився цієї прикрої помилки, то випередив би норвежця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю 24 січня відбудеться індивідуальна гонка у жінок – збірна України оголосила склад.

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