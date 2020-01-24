Головна Новини
24 січня • оновлено в 11:10
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Обличчям у сніг: найкращий біатлоніст планети жорстко осоромився

1.4т
Читати матеріал російською

31-річний біатлоніст збірної Франції Мартен Фуркад мав відмінні шанси здобути чергову перемогу в індивідуальній гонці в рамках етапу Кубка світу в словенській Поклюці.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Лідер загального заліку після другої стрільби спочатку забув взяти палицю, а потім взагалі втратив рівновагу і впав прямо обличчям у сніг, пише sport.ua.

Примітно, що на фініші Фуркад, який закрив всі 20 мішеней в гонці, програв переможцю Йоханнес Бе всього лише 11 секунд. Цілком можливо, що якби Мартен не припустився цієї прикрої помилки, то випередив би норвежця.

Новини
Кубок світу з біатлону: де дивитися 6-й етап – розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю 24 січня відбудеться індивідуальна гонка у жінок – збірна України оголосила склад.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особа
Мартен Фуркад
Місце
Словенія Поклюка
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Одно дело - досадная ошибка, но как звучит словечко "оконфузился". Обоз в своем репертуаре, лидер самых тупых названий статеек.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
фил филька
фил филька
если бы не заголовки эту газету цвета мочи никто бы не читал)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги