Обірваний сезон: де Україна та чи можна вважати біатлонний рік провальним?

Біатлонний сезон вимушено був завершений через епідемію коронавіруса, через що підсумки визначилися після пасьютів 8-го, передостаннього етапу Кубка світу.

Звичайно, за рахунок гонок скасованого етапу в Холменколені багато могли б домогтися більш високих місць, в тому числі й українці. Але довелося задовольнятися, чим є, і тут вже далеко не кожному в Україні захочеться обговорювати свої результати...

OBOZREVATEL підсумував результати всіх українських біатлоністів в сезоні, намагаючись відповісти на питання – ми герої або невдахи?

До Дмитра підтягнувся Артем – рухатися вперед стало легше

Чоловіча збірна України поверталася додому з високо піднятою головою, що могла дозволити собі з чистою совістю. Так, після "золота" на ЧС-2019 багато хто очікував більшого від Дмитра Підручного, десь очікували більшого від Санітри та прогресу інших його підопічних, а й так вони не зганьбилися.

Артем Прима

Так, поки на вищих позиціях у нас тільки Підручний та Артем Прима – інші ледь борються на топ-30 будь-якої гонки. Але тут криється один з головних успіхів сезону – тепер у нас є Прима! У порівнянні з минулим сезоном Артем істотно додав у багатьох компонентах, в першу чергу в стрільбі – 82,7% загальної влучності проти 80,4% в минулому сезоні (особливо втішає прогрес з 75% до 86% влучень в пасьютах).

В результаті Прима в деяких гонках став обходити Підручного, а в пасьютах навіть став краще Дмитра, хоча всього не одну позицію – 18-м. В інших дисциплінах завдяки старанням Підручного найвищі місця українців за підсумками сезону стали в топ-20. 15-й, 16-й і 30-й – таким став Діма в загальному заліку мас-стартів, спринтів та індивідуальних гонок. У загальному заліку КС за підсумками сезону капітан збірної України став 17-м, поліпшивши свій результат у порівнянні з минулим сезоном на 1 позицію. Прима ж, до слова, стрибнув у рейтингу відразу на 16 місце (з 35-го на 19-е), в окремих дисциплінах не опускаючись нижче 32-й загальної позиції (а в минулому сезоні не зміг піднятися вище 34-ї).

Чоловіча збірна України зі "сріблом" естафети Кубка світу

В результаті, це допомогло збірній України краще бігти естафети, ніж в минулому сезоні. У загальному рейтингу естафет українська команда стала 6-ю (піднявшись з 10-ї позиції). А в чоловічому Кубку націй Україна взяла 7-й рядок, тоді як була 10-ю. Втім, сам Санітра явно розраховував завоювати 6-е та навіть 5-е місце, яке дає право виставляти на спринт вже 6 біатлоністів. Але тут Санітра замахнувся занадто, і довелося задовольнятися прогресом на 4 позиції (хоча до 6-го місця (Швеція) Україна не добрала всього 65 очок).

Олена в ролі локомотива. Але хто за нею?

Жіноча команда України сприймається вболівальниками зовсім інакше, так як відрізняється від чоловічої як по організації роботи, так і по кадровій філософії. І хоча жінки й привезли додому "бронзу" ЧС з Антхольці (в естафеті), але загальні їх результати викликають все більше питань.

Жіноча збірна України в цьому сезоні взяла бронзу на ЧС

Само собою, окремо стоїть Підгрушна. 33-річна лідер нашої збірної в багатьох гонках просто витягувала результат за рахунок свого класу та досвіду, незважаючи на періодичні проблеми зі здоров'ям. А тричі в сезоні Олені не вистачило зовсім трохи, щоб взяти бронзу – двічі в естафетах КС і спринті ЧС вона приходила на фініш 4-ю.

У підсумку в двох з чотирьох індивідуальних дисциплін саме Підгрушна була кращою серед українок у сезоні: 21-а – в пасьютах і 27-а – в мас-стартах. Ну і зрозуміло, що вище інших Олена в загальному рейтингу – 25-а. На жаль, але жодного місця в топ-20.

У топ-20 сезону "приїхала" тільки Юлія Джима, будучи в індивідуальних гонках як "риба у воді". 10-е місце (і на певному періоді – навіть надії на Малий кришталевий глобус) – це краще, що видали українки в цьому сезоні. Але результат Джими – більше виняток, ніж закономірність. У минулому сезоні Юлія теж була 6-ю в "індивідуалці", тоді як максимальні позиції українок в інших дисциплінах були не вище 30-го.

Юлія Джима Фото Олександра Гливинського

В естафетах ж (що вважається фішкою жіночої збірної України) українки в порівнянні з минулим сезоном підтяглися на 2 рядки в рейтингу, ставши 6-ми. Також є і поліпшення в Кубку націй – 6 місце проти 7-го в минулому сезоні. Але прогрес насправді досить крихкий: жіноча команда набрала лише на 371 очко більше в порівнянні з минулим сезоном (6371 проти 6000), але менше, ніж команда з 6-го місця минулого сезону (Росія, 6408 очок.)

Кращі місця українок в окремих дисциплінах і Кубку націй за останні 3 сезони

З чим йдемо у відпустку?

Незважаючи на кризовий стан українського спорту в цілому (і біатлону – зокрема), українські біатлоністи все ж змогли порадувати уболівальників. Було й багато класних гонок, й інтрига, й медалі (трохи, але все ж). І особливо приємно дивитися в цьому ключі на чоловічу збірну, яка досить повільно, але дуже впевнено прогресує (як і кожен біатлоніст під керівництвом Санітри).

А ось жіноча команда залишає гіркий присмак невизначеності. Нинішній склад, маючи за плечима вже вагомий вік, на очах втрачає в "фізиці" та витягує тільки на досвіді при вдалій стрільбі. А гарного оновлення складу особливо не передбачається. І вже зараз багато хоч і бояться, але зізнаються собі, що на ОІ-2022 збірна повезе "легендарну четвірку", яка виграла ту саму естафету в Сочі в 2014-му...

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