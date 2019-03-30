"Ніхто не хотів": Бринзак пояснив запрошення російського тренера в збірну України

Біатлонний сезон завершився тиждень тому останнім етапом Кубка світу в Холменколені, і українські біатлоністи повернулися додому. І не з пустими руками.

По завершенню сезону біатлоністи разом з керівництвом Федерації біатлону України та міністром молоді та спорту України Ігорем Ждановим провели прес-конференцію, підсумовуючи сезон. Зокрема президент ФБУ Володимир Бринзак згадав перипетії з призначенням головного тренера жіночої збірної України, а також розповів про створення нової бази для біатлоністів.

"У нас настає зміна поколінь, проте ще не вся молодь готова до серйозного рівня. Цей рік був дуже важким, але ми мали багато чого зрозуміли для себе, перевірили кадри та визначили напрями руху. До того ж, перед сезоном ніхто з українських тренерів не хотів брати на себе жіночу команду, тому довелося шукати спеціаліста за-за кордону. Але зараз тренер (Андрій Прокунін, який провів з жіночою збірною минулий сезон. - прим. ред.) не захотів залишатися, не погодившись працювати з визначеним форматом", - сказав Бринзак.

"Проте наші біатлоністи показали скептикам, що український біатлон живий. На кожних серйозних змаганнях цього сезону у нас були медалі. І в найближчому майбутньому будемо робити все можливе, щоб результати лише покращувались. Сподіваюсь, в цьому році ми побудуємо біатлонний комплекс в Буковелі. Були нюанси, але, сподіваюся, скоро вже все закінчиться, і вже весною мають початися роботи. У нас є велика підтримка, і ми сподіваємось на швидку реалізацію цього проекту", - розповів президент ФБУ.

Нагадаємо, що росіянин Андрій Прокунін став головним тренером жіночої збірної з біатлону весною 2018-го та очолював команду протягом минулого сезону. Під його керівництвом українки завоювали одну золоту медаль Кубка світу в індивідуальних гонках (Юлія Джима) і одну бронзу в естафеті на чемпіонаті світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже котрий сезон ФБУ свідомо відмовляється від державного фінансування.

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