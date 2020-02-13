Головна Новини
13 лютого • оновлено в 20:56
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

"На всіх не вистачить": найкрасивіша біатлоністка світу розповіла про старт чемпіонату світу

1.1т
Читати матеріал російською

Одна з найкращих і найкрасивіших біатлоністок планети, італійка Доротея Вірер прокоментувала завоювання медалі в першій гонці чемпіонату світу-2020 року, який проходить в Антхольці (Італія).

Італійська команда прийшла до фінішу змішаної естафети на другому місці, поступившись лише переможцю – збірній Норвегії. Після закінчення гонки Доротея Вірер відповіла на питання Олександра Глівінського спеціально для OBOZREVATEL.

Доротея Вірер

Доротея Вірер

"Не кожен спортсмен може похвалитися тим, що чемпіонат світу проходить на його батьківщині. Не приховую, мені було надзвичайно приємно, коли, тільки вийшовши на розминку перед гонкою, я почула сотні людей, які мене вітали і потім підтримували на трасі. Це дуже особливі відчуття! Чи хочу я завойовувати медалі в кожній гонці? Безумовно! Однак не хочу, щоб на мене чинили психологічний тиск. Адже виграти мріє кожен учасник, а медалей на всіх не вистачить. Головне для мене – це концентрація. А що буде далі – подивимося", – зазначила Доротея Вірер.

Новини
"Краще ризикнути, ніж бути четвертим": Підручний прокоментував старт ЧС з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України потрапила в топ-5 на першій гонці чемпіонату світу-2020 – змішаній естафеті.

Матеріал підготовлений за сприяння торгової марки Parimatch.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Доротея Вірер
Місце
Італія Антхольц
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Анахайм Дакс
VS
Калгари Флэймз
Победа Анахайма с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Вашингтон Кэпиталз
Победа Колорадо с нулевой форой
1.67 Сделать ставку
Нэшвилл Предаторз
VS
Нью-Йорк Айлендерс
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.66 Сделать ставку
Свитолина
VS
Хибино
Тотал меньше 19,5 гейма
1.82 Сделать ставку
Карреньо-Буста
VS
Синнер
Тотал больше 22,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Миннесоты с нулевой форой
1.73 Сделать ставку
Оттава Сенаторз
VS
Аризона Койотс
Победа Аризоны с нулевой форой
1.72 Сделать ставку
Мякяряйнен будет в топ-7
2.0 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Бешикташ
Тотал больше 2,5 гола
1.80 Сделать ставку
Депортиво
VS
Жирона
Победа хозяев
2.575 Сделать ставку