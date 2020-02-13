"На всіх не вистачить": найкрасивіша біатлоністка світу розповіла про старт чемпіонату світу

Одна з найкращих і найкрасивіших біатлоністок планети, італійка Доротея Вірер прокоментувала завоювання медалі в першій гонці чемпіонату світу-2020 року, який проходить в Антхольці (Італія).

Італійська команда прийшла до фінішу змішаної естафети на другому місці, поступившись лише переможцю – збірній Норвегії. Після закінчення гонки Доротея Вірер відповіла на питання Олександра Глівінського спеціально для OBOZREVATEL.

Доротея Вірер

"Не кожен спортсмен може похвалитися тим, що чемпіонат світу проходить на його батьківщині. Не приховую, мені було надзвичайно приємно, коли, тільки вийшовши на розминку перед гонкою, я почула сотні людей, які мене вітали і потім підтримували на трасі. Це дуже особливі відчуття! Чи хочу я завойовувати медалі в кожній гонці? Безумовно! Однак не хочу, щоб на мене чинили психологічний тиск. Адже виграти мріє кожен учасник, а медалей на всіх не вистачить. Головне для мене – це концентрація. А що буде далі – подивимося", – зазначила Доротея Вірер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України потрапила в топ-5 на першій гонці чемпіонату світу-2020 – змішаній естафеті.

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