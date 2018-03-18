На Кубку світу з біатлону завершився жіночий пасьют: результат України

У норвезькому Холменколлені жіночої гонкою переслідування продовжився 8-й етап Кубка світу з біатлону. Україна була представлена ​​в цій дисципліні двома спортсменками.

Юлія Джима після "бронзи"в спринті , не змогла піднятися на п'єдестал пошани. 27-річна киянка допустила два промахи, що дозволило їй фінішувати лише на п'ятій сходинці.

Ще одна українська біатлоністка, Анастасія Меркушінка продемонструвала чудову швидкість і лише раз промахнулася на першому вогневому рубежі. 23-річна сумчанка відіграла 23 позиції і завершила бій 36-й.

Програма норвезького етапу завершиться о 15:45 чоловічою естафетою.

Напередодні стало відомо, що Україна позбудеться квоти на наступний сезон Кубка світу з біатлону.