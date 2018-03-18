УкрEngРус
Регистрация
ЕкономікаШоу

На Кубку світу з біатлону завершився жіночий пасьют: результат України

4.6тЧитати новину російською

У норвезькому Холменколлені жіночої гонкою переслідування продовжився 8-й етап Кубка світу з біатлону. Україна була представлена ​​в цій дисципліні двома спортсменками.

Юлія Джима після "бронзи"в спринті , не змогла піднятися на п'єдестал пошани. 27-річна киянка допустила два промахи, що дозволило їй фінішувати лише на п'ятій сходинці.

Ще одна українська біатлоністка, Анастасія Меркушінка продемонструвала чудову швидкість і лише раз промахнулася на першому вогневому рубежі. 23-річна сумчанка відіграла 23 позиції і завершила бій 36-й.

Новини
Біатлоністка збірної України завалила напарницю на естафеті Кубка світу - відео

Програма норвезького етапу завершиться о 15:45 чоловічою естафетою.

Напередодні стало відомо, що Україна позбудеться квоти на наступний сезон Кубка світу з біатлону.

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "Обозреватель".

Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Юлія ДжимаАнастасія Меркушина
Місце
НорвегіяХолменколлен
Об'єкт
Збірна України з біатлону
Поділитися у Facebook

Наші блоги