На Кубку світу з біатлону пройшла жіноча гонка переслідування: де Україна

Гонкою переслідування серед жінок на 10 км в фінському Контіолахті завершився 2-й етап Кубку світу з біатлону.

Збірна України в цій дисципліні була представлена трьома спортсменками. Найкращою серед наших біатлоністок стала Дар'я Блашко, яка фінішувала 12-ю. Ексбілоруска відмінно стріляла і змогла піднятися на 6 позицій порівняно зі стартом.

Олена Підгрушна свій виступ провалила. Капітан української команди зробила по одному неточному пострілу на кожному вогневому рубежі і завершила гонку на 41-му рядку.

Валя Семеренко, зробивши 9 промахів, вирішила не фінішувати.

Нагадаємо, що раніше в Контіолахті відбулася чоловіча естафета. Збірна України до третього етапу мала непогані шанси на високі місця, однак провальний виступ Руслана Ткаленка відкинув нашу команду на межу першої десятки.