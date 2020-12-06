На Кубку світу з біатлону пройшла жіноча гонка переслідування: де Україна
Гонкою переслідування серед жінок на 10 км в фінському Контіолахті завершився 2-й етап Кубку світу з біатлону.
Збірна України в цій дисципліні була представлена трьома спортсменками. Найкращою серед наших біатлоністок стала Дар'я Блашко, яка фінішувала 12-ю. Ексбілоруска відмінно стріляла і змогла піднятися на 6 позицій порівняно зі стартом.
Олена Підгрушна свій виступ провалила. Капітан української команди зробила по одному неточному пострілу на кожному вогневому рубежі і завершила гонку на 41-му рядку.
Валя Семеренко, зробивши 9 промахів, вирішила не фінішувати.
Нагадаємо, що раніше в Контіолахті відбулася чоловіча естафета. Збірна України до третього етапу мала непогані шанси на високі місця, однак провальний виступ Руслана Ткаленка відкинув нашу команду на межу першої десятки.