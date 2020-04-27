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27 квітня • оновлено в 21:38
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"М*дачок, горбоносик": Підгрушна образилася на вболівальників

2.2т
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Олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Олена Підгрушна закликала вболівальників з більшою повагою ставитися до спортсменів, вибираючи для них прізвиська.

Біатлоністка відверто образилася на те, що її постійно називають Грушею.

Олена Підгрушна

Олена Підгрушна

"Мені як особистості дуже неприємно читати в коментарях "Груша", той же "удав", "Жужа" і всілякі скорочення. Вибачте, але ви не близькі друзі або родичі, не батьки, які можуть мене якимись там слівцями називати. Ми навіть чай разом не пили. Потрібно мати повагу, я ж не називаю когось "м*дачок" або "горбоносик" щодо ніка в Instagram або фотографії. У мене є ім'я, так само і у Юлі Журавок, яка страшенно не любить, коли її називають "Жужею". Я б просила: давайте все-таки використовувати імена", – заявила Підгрушна в прямому ефіру Instagram-сторінці Biathlon News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український біатлоніст Дмитро Підручний різко пройшовся по владі через вирішення проблеми з житлом після перемоги на чемпіонаті світу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олена Підгрушна
Тег
Збірна України з біатлону
Джерело
Джерело: https://ua.tribuna.com/biathlon/1085141412.html
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злой укр
злой укр
ты дывы,яка цаца! корону с головы сними,не нравится-не читай отзывы,ГРУША!
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