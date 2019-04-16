МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини біатлону

Лідер збірної України з біатлону зробила важливу заяву про свою кар'єру

2.2тЧитати матеріал російською

Один із лідерів жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима заявила, що продовження її спортивної кар'єри цілком залежить від стану здоров'я.

"Наступний сезон? Тут далеко не все залежить лише від мого бажання. Є ще ціла низка факторів, які впливають на це рішення. Треба подивитися на стан здоров'я. Якщо я зрозумію, що мені треба робити, то, напевно, спробую ще побігати", — цитує Джиму Biathlon.com.ua.

Юлія Джима

Юлія Джима

Новини
"Неможливо не порушити": глава українського біатлону виступив із відвертою заявою

Біатлоністка розповіла, що, на жаль, не заробила достатньо грошей, щоб дозволити собі пропустити наступний сезон і почуватися комфортно у фінансовому плані.

"Взагалі, напевно, тут слід почати з того, що я і так собі багато в чому відмовляю. Я не вважаю, що я багато заробляю. Так, цього цілком достатньо для життя, але пропустити рік і жити гарно? Так не вийде", — резюмувала Джима.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська біатлоністка Анастасія Рассказова, яка нині виступає під українським прапором, підбила підсумки сезону

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Юлія Джима
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Файний Микола
Файний Микола
А ви впевненні що на фото Юля Джима? мені здається що це Семеренко... як можна так помилятися... фууу
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки