Лідер збірної України з біатлону зробила важливу заяву про свою кар'єру

Один із лідерів жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима заявила, що продовження її спортивної кар'єри цілком залежить від стану здоров'я.

"Наступний сезон? Тут далеко не все залежить лише від мого бажання. Є ще ціла низка факторів, які впливають на це рішення. Треба подивитися на стан здоров'я. Якщо я зрозумію, що мені треба робити, то, напевно, спробую ще побігати", — цитує Джиму Biathlon.com.ua.

Юлія Джима

Біатлоністка розповіла, що, на жаль, не заробила достатньо грошей, щоб дозволити собі пропустити наступний сезон і почуватися комфортно у фінансовому плані.

"Взагалі, напевно, тут слід почати з того, що я і так собі багато в чому відмовляю. Я не вважаю, що я багато заробляю. Так, цього цілком достатньо для життя, але пропустити рік і жити гарно? Так не вийде", — резюмувала Джима.

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