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29 лютого • оновлено в 16:31
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Кубок світу з біатлону виявився пiд загрозою через епідемію коронавiруса

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Проведення етапу Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто з 5 по 8 березня перебуває під питанням через коронавiруса.

Кубок світу з біатлону

Кубок світу з біатлону

У чеському місті з симптомами нового захворювання госпіталізовано чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. Поки не встановлено, що у чоловіка виявлений саме коронавірус.

Мер Нове Мєсто Міхал Cмарда повідомив, що поки етап Кубка світу повинен пройти за планом, так як коронавірус у хворого чоловіка ще не підтверджений, однак остаточне рішення буде прийнято на початку наступного тижня.

Прем'єр-міністр Чехії Ондржей Бабіш впевнений, що проведення змагань потрібно ретельно обговорити, так як на турнірі очікується велика кількість італійських уболівальників, а також відвідувачів з інших країн.

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Можливе скасування Євро-2020: УЄФА зробив заяву через коронавірус

25 лютого віцепрезидент УЄФА Мішель Ува в ефірі Rai Radio 1 Sport допустив скасування матчів турнірів під егідою союзу, в разі вимог з боку окремих держав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відвідування матчу Ліги чемпіонів "Аталанта" - "Валенсія" в Італії коронавірусів заразилися вболівальники з Іспанії і фанат з Хорватії.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Кубок світу з біатлону
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