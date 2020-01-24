Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночої індивідуальної гонки

Кубок світу перебрався до словенської Поклюки, де сьогодні індивідуальною гонкою вже 6-й етап турніру для себе відкриють жінки.

Це лише друга індивідуальна гонка в цьому сезоні Кубка світу. І для українських біатлоністок дана дисципліна найприємніша – саме в "індивідуалці" у шведському Естерсунді Юлія Джима взяла срібну медаль, поки єдину особисту нагороду українок у цьому сезоні.

Сьогодні у Юлії також є шанс на медаль, але якщо дивитися на нашу збірну щодо виступів на попередньому етапі, то зараз над перспективами наших біатлоністок більше знаків питання, ніж впевненості. До того ж, сьогодні під час відсутності сестер Семеренко шанс отримає молодь – Дар'я Блашко та Юлія Журавок, яка вперше в сезоні вийде на гонку Кубка світу.

Юлія Журавок

Крім Дар'ї Блашко (41-й стартовий номер) та Юлії Журавок (82) на трасу в Поклюці вийдуть Олена Підгрушна (4), Юлія Джима (30) і Анастасія Меркушина (78). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночої "індивідуалки", яка розпочнеться о 15:15 за київським часом.

Новини Українка видала чудову гонку на Кубку світу з біатлону

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Поклюка (Словенія). Sportni center Triglav Pokljuka

15:15. Індивідуальна гонка (15 км). Жінки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЯ

За змаганнями Кубка світу в Україні у прямому ефірі можна буде спостерігати по телеканалу "UA:Перший", а також на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього, гонки КС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5"

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