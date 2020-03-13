Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночого спринту

Поки Кубок світу з біатлону ще не закрився через коронавирус (хоча вже скоро), на 8-му етапі в Фінляндії 13 березня пройде жіночий спринт.

Так як завершальний (9-й) етап Кубка в Норвегії вже скасований, майбутній спринт стане останнім для біатлоністок в цьому сезоні. А це означає, що Малий кришталевий глобус у цій дисципліні напевно дістанеться Доротеї Вірер, хоча італійку гіпотетично ще може дістати німкеня Денніс Херман. Але з огляду на останню форму Вірер, це навряд чи станеться.

Доротея Вірер

Збірну України в цьому спринті представить 5 учасників – Юлія Джима (25), Анастасія Меркушина (51), Віта Семеренко (70), Олена Підгрушна (79) і Валя Семеренко (89). OBOZREVATELпроведе онлайн-трансляцію жіночого спринту, який розпочнеться о 16:30 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Контіолахті (Фінляндія). Біатлонний стадіон Контіолахті

Спринт, 7.5 км (жінки). 16:30

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Традиційно всі гонки етапу Кубка світу в Україні можна дивитися в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також в інтернеті в HD-якості на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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