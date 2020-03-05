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5 березня • оновлено в 13:04
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Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночого спринту

Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночого спринту
Після великої паузи Кубок світу повертається етапом в Чехії
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Кубок світу повертає собі основну увагу біатлонного світу, відновлюючись після місячної перерви. Уже сьогодні, 5 березня, в чеському Нове Мєсто відбудеться перша гонка етапу - жіночий спринт.

Чеський етап (7-й в календарі) повинен був увінчатися спекотною боротьбою Доротеї Вірер і Тірілл Екхофф за лідерство в загальному рейтингу КС, але через провал чемпіонату світу Екхофф відстає від Вірер вже більш ніж на 100 очок. Якщо зараз італійка візьме пару медалей, то Великий кришталевий глобус напевно дістанеться саме Доротеї.

Доротея Вірер

Доротея Вірер

IBU

Явно зменшить фарб етапу в Чехії й рішення IBU провести всі гонки в Нове Мєсто без глядачів, через спалах в Європі коронавируса. На кожен етап Кубка світу приїжджають тисячі іноземців (в тої числі - італійців), тому в IBU вирішили не церемонитися й повністю закрити трибуни.

Україну в сьогоднішній гонці представить 5 біатлоністок: Олена Підгрушна (17 стартовий номер), Юлія Джима (35), Віта Семеренко (52), Валя Семеренко (65) та Анастасія Меркушина (99). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночого спринту, який почнеться о 18:35 за київським часом.

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КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Нове Мєсто (Чехія). Vysoсina Arena

Спринт, 7.5 км (жінки). 18:35

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Традиційно всі гонки етапу Кубка світу в Україні можна дивитися в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також в інтернеті в HD-якості на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олекса Вітер
Теми
Кубок світу з біатлону Біатлон
Особи
Юлія Джима Анастасія Меркушина Віта Семеренко Олена Підгрушна Валя Семеренко
Місце
Чехія Нове-Мєсто-на-Мораві
Тег
Збірна України з біатлону
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