Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція жіночого спринту

Після хмурного Оберхофа учасники Кубка світу перебралися в Рупольдинг, де вже сьогодні, 15 січня відбудеться перша гонка 5-го етапу.

На попередньому етапі в кожній гонці біатлоністи виклали дуже багато сил через мокрі траси та складнощі погоди. І зараз у всіх велика надія, що Рупольдинг зустріне учасників більш оптимальними умовами. Хоча і там в цей час майже весна - вдень до 7 градусів тепла, і без снігу.

Chiemgau-Arena - лижний стадіон в Рупольдінгу

До перегонів в українській команді повернулася Віта Семеренко, яка пропустила майже весь попередній етап в Оберхофі. Крім Віти (58 стартовий номер) в сьогоднішньому спринті також візьме участь Олена Підгрушна (18), Юлія Джима (30), Валя Семеренко (49) і Дар'я Блашко (100). OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жіночого спринта, який почнеться о 15:30 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Рупольдинг (Німеччина). Chiemgau-Arena

15:30. Спринт (7,5 км). Жінки

____________________________________________________

Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні гонки Кубка світу в прямому ефірі по ТБ показує телеканал "UA:Перший", а також в HD-якості - цифрова платформа "UA:Бiатлон". Крім цього гонки КС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!