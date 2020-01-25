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25 січня • оновлено в 12:59
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Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція одиночної змішаної естафети

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6-й етап Кубка світу явно відрізняється від собі подібних, сьогодні радуючи вболівальників двома естафетами, перша з яких – змішана одиночна гонка.

У цій "скороченій" естафеті тренери України вирішили зробити ставку на повну, виставивши дует з Дмитра Підручного та Анастасії Меркушіної. Щодо Підручного питань взагалі не виникає, а Меркушина на даному етапі дуже близька, щоб називатися "кращою біатлоністкою України". До того ж, саме Дмитро з Анастасією взяли 2-е місце в подібній естафеті на Різдвяній гонці 2019 в грудні.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію одиночної змішаної естафети, яка почнеться о 14:15 за київським часом.

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КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Поклюка (Словенія). Sportni center Triglav Pokljuka

14:15. Одиночна змішана естафета

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

За змаганнями Кубка світу в Україні в прямому ефірі можна буде спостерігати по телеканалу "UA:Перший", а також на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Також гонки КМ покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Кубок світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Кубок світу з біатлону Біатлон
Особи
Дмитро Підручний Анастасія Меркушина
Місце
Словенія Поклюка
Тег
Збірна України з біатлону
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