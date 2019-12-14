Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічої гонки-переслідування

У п'ятницю, 13 грудня в австрійському Хохфільцені стартував другий етап Кубка світу, який чоловічі команди почали спринтом, а сьогодні продовжать пасьютом.

Для збірної України гонка-переслідування в Хохфільцені має особливу цінність, так як Дмитро Підручний в ній буде стартувати з 9-ї позиції з дуже хорошими шансами поборотися за медалі. Саме в пасьюті після хорошого спринту на чемпіонаті світу в минулому сезоні Підручний виграв "золото". Крім цього з 27-ї позиції стартуватиме молодий Антон Дудченко, який показав в спринті (дебютній для себе гонці на КС) відмінний хід і готовність до боротьби.

Траси в Хохфільцені на етапі Кубка світу переповнені спусками та підйомами

Крім Підручного та Дудченко в пасьют від України побіжить також і Артем Прима – він буде замикати весь склад учасників з останньою, 60-й позиції. Обозреватель проведе онлайн-трансляцію чоловічої гонки-переслідування, яка почнеться о 15:55 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Хохфільцен (Австрія). Біговій і біатлонний центр Хохфільцена

15:55. Гонка-переслідування (12,5 км). Чоловіки

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні за гонками Кубка світу можна спостерігати в прямому ефірі телеканалу "UA:Перший". Також за всіма змаганнями в HD-якості є можливість стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього гонки КМ можна знайти в ефірі російського ТК "Матч", а також білоруського "Білорусь 5".

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