Кубок світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічого спринту

Кубок світу з біатлону заходить на третій і останній в 2019 році етап, перебравшись до французьких Альп. Там в Ансі 19 грудня пройде перша гонка етапу – чоловічий спринт.

Багато учасників вже розподілилися по нішах в рейтингу і починають боротьбу за свої цілі, і українські біатлоністи не пасуть задніх. Чоловіча збірна гідно показала себе в Хохфільцені, де особливо порадував молодий Антон Дудченко. Тепер у українців напевне буде хороша можливість поборотися за високі місця не тільки в спринті, а й в командій естафеті.

Руслан Ткаленко

Завтра в спринті Україну представить традиційний для початку цього сезону склад – Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко та Антон Дудченко. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічого спринту, який почнеться о 15:15 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Ансі, Ле Гран-Борнан (Франція). Міжнародний біатлонний стадіон "Сільві Бекар"

15:15. Спринт (10 км). чоловіки

____________________________________________________

Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні за гонками Кубка світу можна дивитися в прямому ефірі на телеканалі "UA:Перший". Також за всіма змаганнями в HD-якості є можливість стежити на цифровій платформі "UA:Бiатлон". Крім цього гонки КС покажуть в своєму прямому ефірі російський ТК "Матч", а також білоруський "Білорусь 5"

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!