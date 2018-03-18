Кубок світу з біатлону 2017/2018: результати і розклад гонок

26 листопада в шведському Естерсунді стартувала найпопулярніша серія міжнародних змагань з біатлону, що складається з 9 етапів - Кубок світу.

Відповідно до результатів минулого сезону національні команди представлені наступною кількістю спортсменів:

чоловіки:

6 учасників: Норвегія, Росія, Німеччина, Австрія, Франція

5 учасників: США, Україна, Чехія, Італія, Швейцарія

4 учасники: Канада, Білорусь, Швеція, Болгарія, Словаччина, Словенія, Казахстан

3 учасники: Естонія, Румунія, Литва, Фінляндія, Польща Латвія

2 учасники: Республіка Корея, Японія

1 учасник: Сербія

жінки:

6 учасників: Німеччина, Франція, Чехія, Італія, Україна

5 учасників: Росія, Норвегія, Швеція, Білорусь, Казахстан

4 учасники: Польща, Канада, Швейцарія, США, Австрія, Словаччина, Фінляндія

3 учасники: Словенія, Естонія, Болгарія, Японія, Литва, Республіка Корея

2 учасники: КНР, Румунія

1 учасник: Молдова

Повний календар виглядає наступним чином (час київський)

Етап 1 - Естерсунд, Швеція (26 листопада - 03 грудня 2017)

26.11.17 15:15 1. змішана естафета (супермікст) / ЗВІТ



26.11.17 18:10 2. змішана естафета / ЗВІТ

29.11.17 18:15 3. жінки, 15 км, індивідуальна гонка / ЗВІТ

30.11.17 18:15 4. чоловіки, 20 км, індивідуальна гонка / ЗВІТ

01.12.17 18:45 5. жінки, 7.5 км, спринт / ЗВІТ

02.12.17 15:45 6. чоловіки, 10 км, спринт / ЗВІТ

03.12.17 14:15 7. жінки, 10 км, гонка переслідування / ЗВІТ

03.12.17 16:15 8. чоловіки, 12.5 км, гонка переслідування / ЗВІТ

Етап 2 - Хохфільцен, Австрія (08 - 10 грудня 2017)

08.12.17 12:30 1. чоловіки, 10 км, спринт / ЗВІТ

08.12.17 15:15 2. жінки, 7.5 км, спринт / ЗВІТ чоловіки, 12.5 км, гонка переслідування / ЗВІТ жінки, 10 км, гонка переслідування / ЗВІТ 12:30 чоловіки, 4х7.5 км, естафета / ЗВІТ 15:10 жінки, 4х6 км, естафета / ЗВІТ

Етап 3 - Ансі, Франція (14 - 17 грудня 2017)

жінки, спринт, 7.5 км / ЗВІТ чоловіки, спринт 10 км / ЗВІТ 12:45 - жінки, гонка переслідування, 10 км / ЗВІТ 15:45 - чоловіки, гонка переслідування, 12.5 км / ЗВІТ 12:45 - жінки, мас-старт, 12.5 км / ЗВІТ 15:30 - чоловіки, мас-старт, 15 км / ЗВІТ

Етап 4 - Оберхоф, Німеччина (04 - 07 січня 2018)

спринт, жінки / ЗВІТ

чоловіки, 10 км, спринт / ЗВІТ гонка переслідування, жінки / ЗВІТ гонка переслідування, чоловіки / ЗВІТ

жінки, 4х6 км, естафета / ЗВІТ

чоловіки, 4х7.5 км, естафета / ЗВІТ

Етап 5 - Рупольдинг, Німеччина (10 - 14 ciчня 2018)

10 січня, cереда 15:20 - індивідуальна гонка, чоловіки 20 км / ЗВІТ 11 січня, середа 15:20 - індивідуальна гонка, жінки 15 км / ЗВІТ 12 лютого, середа 15:30 - естафета, чоловіки 4x7,5 км / ЗВІТ 13 січня, субота 15:30 - естафета, жінки 4x6 км / ЗВІТ 14 січня, неділя 13:15 - мас-старт, чоловіки 15 км / ЗВІТ 15:40 - мас-старт, жінки 12,5 км / ЗВІТ

Етап 6 - Антхольц, Італія (18 - 21 січень 2018)

18 січня, середа 15:15 - спринт, жінки 7.5 км / ЗВІТ 19 лютого, середа 15:15 - спринт, чоловіки 10 км / ЗВІТ 20 січня, субота 14:15 - гонка переслідування, жінки 10 км / ЗВІТ 16:00 - гонка переслідування, чоловіки 12.5 км / ЗВІТ 21 січня, неділя 13:30 - мас-старт, жінки 12.5 км / ЗВІТ 15:45 - мас-старт, чоловіки 15 км / ЗВІТ

Етап 7 - Контіолахті, Фінляндія (08 - 11 березень 2018)

8 березня 18:45, спринт, чоловіки, 10 км / ЗВІТ 9 березня, пятница 18:45, спринт, жінки, 7.5 км / ЗВІТ 10 березня, субота 14:40, одиночна змішана естафета (супермікст) / ЗВІТ 17:45, класична змішана естафета / ЗВІТ 11 березня, недiля 14:30, мас-старт, чоловіки / ЗВІТ 17:10, мас-старт, жінки / ЗВІТ

Етап 8 - Холменколлен, Норвегія (15 - 18 березень 2018)

15 марта, четверг 12:55, жінки, спринт на 7.5 км / ЗВІТ 15:40, на чоловіка, спринт на 10 км / ЗВІТ 17 березня, субота 13:20, жінки, естафета 4х6 км / ЗВІТ 1. Франція - 1: 10.58,3 (0 + 6)

2. Німеччина - 14,4 (0 + 7)

3. Італія - ​​32,2 (0 + 8)

8. Україна - 2.36,1 (0 + 11). 15:45, чоловіки, гонка переслідування на 12.5 км / ЗВІТ 1 (3). Мартен Фуркад (Франція) - 31.31,6 (1-0-1-0)

2 (5). Лукас Хофер (Італія) - 18,1 (1-0-0-0)

3 (2). Йоханнес Бе (Норвегія) - 32,5 (1-2-0-1) ...

26 (33). Артем Прима (Україна) - 2.05,4 (1-0-0-0) ...

38 (21). Дмитро Підручний (Україна) - 2.48,0 (1-0-3-0) 18 лютого, недiля 13.00, жінки, гонка переслідування на 10 к / ЗВІТ 1. Дар'я Домрачева (Білорусь) - 30.37,4 (1-0-1-0)

2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 9,2 (0-2-2-0)

3. Сюзан Данкль (США) - 29,5 (1-0-1-0) ...

5. Юлія Джима (Україна) - 46,8 (1-0-0-1) ...

36. Анастасія Меркушина (Україна) - 3.01,2 (0-0-0-1) ... 15:45, чоловіки, естафета 4х7.5 км / ЗВІТ 1. Норвегія - 1: 13.13,7 (0 + 3)

2. Австрія - 50,3 (0 + 5)

3. Росія - 56,9 (0 + 4)

10. Чехія - 3.04,6 (0 + 9)

11. Італія - ​​3.04,9 (1 + 6)

12. Україна - 3.06,3 (0 + 4)

Етап 9 - Тюмень, Росія (22 - 25 березень 2018)