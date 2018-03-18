Кубок світу з біатлону 2017/2018: результати і розклад гонок

26 листопада в шведському Естерсунді стартувала найпопулярніша серія міжнародних змагань з біатлону, що складається з 9 етапів - Кубок світу.
Відповідно до результатів минулого сезону національні команди представлені наступною кількістю спортсменів:
чоловіки:
6 учасників: Норвегія, Росія, Німеччина, Австрія, Франція
5 учасників: США, Україна, Чехія, Італія, Швейцарія
4 учасники: Канада, Білорусь, Швеція, Болгарія, Словаччина, Словенія, Казахстан
3 учасники: Естонія, Румунія, Литва, Фінляндія, Польща Латвія
2 учасники: Республіка Корея, Японія
1 учасник: Сербія
жінки:
6 учасників: Німеччина, Франція, Чехія, Італія, Україна
5 учасників: Росія, Норвегія, Швеція, Білорусь, Казахстан
4 учасники: Польща, Канада, Швейцарія, США, Австрія, Словаччина, Фінляндія
3 учасники: Словенія, Естонія, Болгарія, Японія, Литва, Республіка Корея
2 учасники: КНР, Румунія
1 учасник: Молдова
Повний календар виглядає наступним чином (час київський)
Етап 1 - Естерсунд, Швеція (26 листопада - 03 грудня 2017)
26.11.17 15:15 1. змішана естафета (супермікст) / ЗВІТ
26.11.17 18:10 2. змішана естафета / ЗВІТ
29.11.17 18:15 3. жінки, 15 км, індивідуальна гонка / ЗВІТ
30.11.17 18:15 4. чоловіки, 20 км, індивідуальна гонка / ЗВІТ
01.12.17 18:45 5. жінки, 7.5 км, спринт / ЗВІТ
02.12.17 15:45 6. чоловіки, 10 км, спринт / ЗВІТ
03.12.17 14:15 7. жінки, 10 км, гонка переслідування / ЗВІТ
03.12.17 16:15 8. чоловіки, 12.5 км, гонка переслідування / ЗВІТ
Етап 2 - Хохфільцен, Австрія (08 - 10 грудня 2017)
08.12.17 12:30 1. чоловіки, 10 км, спринт / ЗВІТ
08.12.17 15:15 2. жінки, 7.5 км, спринт / ЗВІТ
чоловіки, 12.5 км, гонка переслідування / ЗВІТ
жінки, 10 км, гонка переслідування / ЗВІТ
12:30 чоловіки, 4х7.5 км, естафета / ЗВІТ
15:10 жінки, 4х6 км, естафета / ЗВІТ
Етап 3 - Ансі, Франція (14 - 17 грудня 2017)
жінки, спринт, 7.5 км / ЗВІТ
чоловіки, спринт 10 км / ЗВІТ
12:45 - жінки, гонка переслідування, 10 км / ЗВІТ
15:45 - чоловіки, гонка переслідування, 12.5 км / ЗВІТ
12:45 - жінки, мас-старт, 12.5 км / ЗВІТ
15:30 - чоловіки, мас-старт, 15 км / ЗВІТ
Етап 4 - Оберхоф, Німеччина (04 - 07 січня 2018)
спринт, жінки / ЗВІТ
чоловіки, 10 км, спринт / ЗВІТ
гонка переслідування, жінки / ЗВІТ
гонка переслідування, чоловіки / ЗВІТ
жінки, 4х6 км, естафета / ЗВІТ
чоловіки, 4х7.5 км, естафета / ЗВІТ
Етап 5 - Рупольдинг, Німеччина (10 - 14 ciчня 2018)
10 січня, cереда
15:20 - індивідуальна гонка, чоловіки 20 км / ЗВІТ
11 січня, середа
15:20 - індивідуальна гонка, жінки 15 км / ЗВІТ
12 лютого, середа
15:30 - естафета, чоловіки 4x7,5 км / ЗВІТ
13 січня, субота
15:30 - естафета, жінки 4x6 км / ЗВІТ
14 січня, неділя
13:15 - мас-старт, чоловіки 15 км / ЗВІТ
15:40 - мас-старт, жінки 12,5 км / ЗВІТ
Етап 6 - Антхольц, Італія (18 - 21 січень 2018)
18 січня, середа
15:15 - спринт, жінки 7.5 км / ЗВІТ
19 лютого, середа
15:15 - спринт, чоловіки 10 км / ЗВІТ
20 січня, субота
14:15 - гонка переслідування, жінки 10 км / ЗВІТ
16:00 - гонка переслідування, чоловіки 12.5 км / ЗВІТ
21 січня, неділя
13:30 - мас-старт, жінки 12.5 км / ЗВІТ
15:45 - мас-старт, чоловіки 15 км / ЗВІТ
Етап 7 - Контіолахті, Фінляндія (08 - 11 березень 2018)
8 березня
18:45, спринт, чоловіки, 10 км / ЗВІТ
9 березня, пятница
18:45, спринт, жінки, 7.5 км / ЗВІТ
10 березня, субота
14:40, одиночна змішана естафета (супермікст) / ЗВІТ
17:45, класична змішана естафета / ЗВІТ
11 березня, недiля
14:30, мас-старт, чоловіки / ЗВІТ
17:10, мас-старт, жінки / ЗВІТ
Етап 8 - Холменколлен, Норвегія (15 - 18 березень 2018)
15 марта, четверг
12:55, жінки, спринт на 7.5 км / ЗВІТ
15:40, на чоловіка, спринт на 10 км / ЗВІТ
17 березня, субота
13:20, жінки, естафета 4х6 км / ЗВІТ
1. Франція - 1: 10.58,3 (0 + 6)
2. Німеччина - 14,4 (0 + 7)
3. Італія - 32,2 (0 + 8)
8. Україна - 2.36,1 (0 + 11).
15:45, чоловіки, гонка переслідування на 12.5 км / ЗВІТ
1 (3). Мартен Фуркад (Франція) - 31.31,6 (1-0-1-0)
2 (5). Лукас Хофер (Італія) - 18,1 (1-0-0-0)
3 (2). Йоханнес Бе (Норвегія) - 32,5 (1-2-0-1) ...
26 (33). Артем Прима (Україна) - 2.05,4 (1-0-0-0) ...
38 (21). Дмитро Підручний (Україна) - 2.48,0 (1-0-3-0)
18 лютого, недiля
13.00, жінки, гонка переслідування на 10 к / ЗВІТ
1. Дар'я Домрачева (Білорусь) - 30.37,4 (1-0-1-0)
2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 9,2 (0-2-2-0)
3. Сюзан Данкль (США) - 29,5 (1-0-1-0) ...
5. Юлія Джима (Україна) - 46,8 (1-0-0-1) ...
36. Анастасія Меркушина (Україна) - 3.01,2 (0-0-0-1) ...
15:45, чоловіки, естафета 4х7.5 км / ЗВІТ
1. Норвегія - 1: 13.13,7 (0 + 3)
2. Австрія - 50,3 (0 + 5)
3. Росія - 56,9 (0 + 4)
10. Чехія - 3.04,6 (0 + 9)
11. Італія - 3.04,9 (1 + 6)
12. Україна - 3.06,3 (0 + 4)
Етап 9 - Тюмень, Росія (22 - 25 березень 2018)
22.03.18 16:45 1. чоловіки, 10 спринт
23.03.18 16:45 2. жінки, 7.5 спринт
24.03.18 15:00 3. чоловіки, 12.5 гонка переслідування
24.03.18 17:00 4. жінки, 10 гонка переслідування
25.03.18 15:00 5. чоловіки, 15 мас-старт
25.03.18 17:00 6. жінки, 12.5 мас-старт
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