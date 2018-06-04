IBU прийняв кардинальне рішення по Росії

Союзу біатлоністів Росії відмовлено у відновленні повноправного членства в Міжнародному Союзі біатлоністів (IBU). Таке рішення було прийнято на виконкомі організації, який відбувся в Австрії.

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Питання буде розглянуто на конгресі IBU, який пройде в хорватському Поречі з 5 по 9 вересня.

Нагадаємо, в грудні 2017 року, IBU прийняла рішення обмежити російську організацію в правах. Причина - звинувачення на адресу російських спортсменів, які були покарані за порушення антидопінгових правил.

Результатом таких обмежень стала заборона на висування кандидатів від країни на посаду в керівництві IBU, а також позбавлення права голосу на конгресі Міжнародного союзу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіночу збірну України з біатлону очолив скандальний росіянин.