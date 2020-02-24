Скандально відомий російський журналіст Дмитро Губернієв відзначився черговою образливою заявою на адресу суперників біатлоністів з РФ.

Коментатора обурив той факт, що під час чоловічої естафети ніхто з тренерів інших збірних не допоміг Євгену Гаранічеву, у якого виникли проблеми з екіпіровкою.

Дмитро Губернієв Зимова універсіада-2019

"Відмінна історія про біатлонну сім'ю: Гаранічев на першому етапі естафети 300 метрів біжить з однією палицею, наших тренерів немає поруч, так буває, Гаранічев бачить тренерів і сервісменів суперників, але жодна рожа росіянина не виручила! Гаранічев навіть просив, але все відверталися... Коли таке було? Позорники, а не суперники!" – написав Губернієв у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії з біатлону зіткнулася з серйозними проблемами на чемпіонаті світу, коли напередодні естафетної гонки в її готелі були проведені обшуки. Крім того, у тренера росіян Олександра Касперовича була знайдена українська акредитація.

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