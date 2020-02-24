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24 лютого • оновлено в 19:06
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Губернієв обізвав позорникам суперників росіян на ЧС з біатлону

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Скандально відомий російський журналіст Дмитро Губернієв відзначився черговою образливою заявою на адресу суперників біатлоністів з РФ.

Коментатора обурив той факт, що під час чоловічої естафети ніхто з тренерів інших збірних не допоміг Євгену Гаранічеву, у якого виникли проблеми з екіпіровкою.

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Дмитро Губернієв

Дмитро Губернієв

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"Відмінна історія про біатлонну сім'ю: Гаранічев на першому етапі естафети 300 метрів біжить з однією палицею, наших тренерів немає поруч, так буває, Гаранічев бачить тренерів і сервісменів суперників, але жодна рожа росіянина не виручила! Гаранічев навіть просив, але все відверталися... Коли таке було? Позорники, а не суперники!" – написав Губернієв у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії з біатлону зіткнулася з серйозними проблемами на чемпіонаті світу, коли напередодні естафетної гонки в її готелі були проведені обшуки. Крім того, у тренера росіян Олександра Касперовича була знайдена українська акредитація.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат світу з біатлону
Особа
Дмитро Губернієв
Тег
збірна Росії з біатлону
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Никто палки не кинул? А интересно, случись такая оказия с каким нибудь шведо-финном? Ка-ца-пс-кие тренеры и сервисмены, все как один, побежали бы соперника выручать?
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3
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Красавчик Губернией! Правильно он сказал: не соперники, а пидрилы!
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0
2
Левченко Андрій
Левченко Андрій
Потерял палку? Это он с мельдонием перебрал.
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3
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