Фуркада вдавили в рекламний щит в естафеті чемпіонату світу з біатлону

Чоловічою естафетою 4x7,5 км продовжилася програма 54-го чемпіонату світу з біатлону, який проходить в італійському Антхольці.

Мартен Фуркад наздоганяє Йоханнеса Дале

Збірна України, яка була представлена Артемом Примою, Сергієм Семеновим, Русланом Ткаленком і Дмитром Підручним зайняла 12-е місце.

Прима чудово стартував, уже з перших метрів продемонструвавши серйозну конкурентоспроможність на трасі. Точні постріли і хороша швидкість дозволила Артему передати естафету 4-м, відстаючи всього на 19 секунд.

На цій передачі у лідера збірної Франції Мартена Фуркада трапився неприємний епізод, коли його буквально затоптав італієць Томас Бормоліні.

Lesser übergibt als Erster und Horn kommt mit Fourcade ins Straucheln! # Antholz2020

❄️4 x 7,5km Staffel der Herren

🥇 Biathlon-WM 2020 in Antholz

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Другий етап став справжнім кошмаром для української команди. Семенов не зміг впоратися з нервами і зробивши 4 промахи, пішовши на штрафне коло.

Ткаленко з відставанням о 1:46 від лідируючої Німеччини відправився в бій 13-м, але ще одне штрафне коло від збірної України остаточно поховало надії нашої команди на високе місце.

Дмитро Підручний лише зміг підняти "жовто-синіх" з 13-го на 12-те місце.

Чоловіча естафета чемпіонату світу з біатлону-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількома годинами раніше жіноча збірна України в складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної завоювала бронзову медаль.

Нагадаємо, що напередодні готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, в суботу, 22 лютого, обшукала місцева поліція.

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