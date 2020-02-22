Фуркада вдавили в рекламний щит в естафеті чемпіонату світу з біатлону

Чоловічою естафетою 4x7,5 км продовжилася програма 54-го чемпіонату світу з біатлону, який проходить в італійському Антхольці.
Мартен Фуркад наздоганяє Йоханнеса Дале
Збірна України, яка була представлена Артемом Примою, Сергієм Семеновим, Русланом Ткаленком і Дмитром Підручним зайняла 12-е місце.
Прима чудово стартував, уже з перших метрів продемонструвавши серйозну конкурентоспроможність на трасі. Точні постріли і хороша швидкість дозволила Артему передати естафету 4-м, відстаючи всього на 19 секунд.
На цій передачі у лідера збірної Франції Мартена Фуркада трапився неприємний епізод, коли його буквально затоптав італієць Томас Бормоліні.
Lesser übergibt als Erster und Horn kommt mit Fourcade ins Straucheln! # Antholz2020- Eurosport DE (@Eurosport_DE) February 22, 2020
❄️4 x 7,5km Staffel der Herren
🥇 Biathlon-WM 2020 in Antholz
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Другий етап став справжнім кошмаром для української команди. Семенов не зміг впоратися з нервами і зробивши 4 промахи, пішовши на штрафне коло.
Ткаленко з відставанням о 1:46 від лідируючої Німеччини відправився в бій 13-м, але ще одне штрафне коло від збірної України остаточно поховало надії нашої команди на високе місце.
Дмитро Підручний лише зміг підняти "жовто-синіх" з 13-го на 12-те місце.
Чоловіча естафета чемпіонату світу з біатлону-2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, кількома годинами раніше жіноча збірна України в складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної завоювала бронзову медаль.
Нагадаємо, що напередодні готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, в суботу, 22 лютого, обшукала місцева поліція.
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