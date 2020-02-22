Головна Новини
22 лютого • оновлено в 18:19
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини біатлону

Фуркада вдавили в рекламний щит в естафеті чемпіонату світу з біатлону

3.6т
Читати матеріал російською

Чоловічою естафетою 4x7,5 км продовжилася програма 54-го чемпіонату світу з біатлону, який проходить в італійському Антхольці.

Мартен Фуркад наздоганяє Йоханнеса Дале

Мартен Фуркад наздоганяє Йоханнеса Дале

Збірна України, яка була представлена Артемом Примою, Сергієм Семеновим, Русланом Ткаленком і Дмитром Підручним зайняла 12-е місце.

Прима чудово стартував, уже з перших метрів продемонструвавши серйозну конкурентоспроможність на трасі. Точні постріли і хороша швидкість дозволила Артему передати естафету 4-м, відстаючи всього на 19 секунд.

На цій передачі у лідера збірної Франції Мартена Фуркада трапився неприємний епізод, коли його буквально затоптав італієць Томас Бормоліні.

Другий етап став справжнім кошмаром для української команди. Семенов не зміг впоратися з нервами і зробивши 4 промахи, пішовши на штрафне коло.

Ткаленко з відставанням о 1:46 від лідируючої Німеччини відправився в бій 13-м, але ще одне штрафне коло від збірної України остаточно поховало надії нашої команди на високе місце.

Дмитро Підручний лише зміг підняти "жовто-синіх" з 13-го на 12-те місце.

Чоловіча естафета чемпіонату світу з біатлону-2020

Чоловіча естафета чемпіонату світу з біатлону-2020

Новини
"Такого не було з дитячого садка": Підгрушна зробила зiзнання після естафети чемпіонату світу з біатлону

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількома годинами раніше жіноча збірна України в складі Анастасії Меркушіної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної завоювала бронзову медаль.

Нагадаємо, що напередодні готельні номери біатлоністів збірної Росії в Італії, де проходить чемпіонат світу, в суботу, 22 лютого, обшукала місцева поліція.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
13
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Шахтер
VS
Десна
Тотал меньше 3-х голов
1.95 Сделать ставку
Рома
VS
Лечче
Ничья
6.15 Сделать ставку
Элиза Мертенс
VS
Ван Цян
Победа Элизы Мертенс с форой в -4,0 гейма
1.82 Сделать ставку
Петра Мартич
VS
Барбора Стрыцова
Победа Петры Мартич со счетом 2:0
1.78 Сделать ставку
Сорана-Михаэла Кырстя
VS
Елена Рыбакина
Победа Сораны-Михаэлы Кырсти с форой в +3,5 гейма
1.96 Сделать ставку
Анетт Контавейт
VS
Анастасия Севастова
Победа Анетт Контавейт с форой в -4,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Элисон ван Эйтванк
VS
Полона Херцог
Победа Полоны Херцог с форой в +2,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Дженнифер Брейди
VS
Элисон Риск
Победа Дженнифер Брейди с форой в -0,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Аманда Анисимова
VS
Екатерина Александрова
Победа Екатерины Александровой с форой в -1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Рейлли Опелка
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -2,0 гейма
1.95 Сделать ставку