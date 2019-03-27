Біатлоністка з Росії задоволена переходом до збірної України

Російська біатлоністка Анастасія Рассказова, яка тепер виступає під українським прапором, підвела підсумки сезону

Анастасія Рассказова

"Жалю, що я перейшла в збірну України в мене немає. Навпаки, є якийсь стимул працювати далі. Так, були певні проблеми з документами, дозволом, але це все позаду. Далі буде новий сезон — нові можливості", — наводить її слова Biathlon.com.ua.

Біатлоністка не надто задоволена сезоном.

"Початок ще якось більш-менш складався, показувала непоганий рівень, і сподівалася до останнього, що поїду на юніорський чемпіонат світу. Але дозволу на виступ за Україну довго не було, через це я дуже засмутилася. Почала тренуватися, у більшості самостійно, адже тренер поїхав з командою на етапи юніорського Кубка світу. Ну і, мабуть, десь допустила помилку в підготовці, після чого у мене вже не пішов сезон, результатами я дуже незадоволена", — додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому році три російські біатлоністки — Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко — змінили спортивне громадянство.

У лютому 20-річна уродженка Хабаровська Бех зробила для України золотий дубль на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.

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