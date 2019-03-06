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Є несподіванка: Україна назвала остаточний склад на чемпіонат світу з біатлону

2.4тЧитати матеріал російською

Збірна України з біатлону визначилася з остаточною заявкою на чемпіонат світу, який пройде з 7 по 17 березня в шведському Остерсунді.

Віталій Труш

Віталій Труш

biathlon.com.ua

Тренери жіночої збірної не вважали за необхідне залучати до складу команди шосту учасницю. У той же час наставники чоловічої команди в останній момент несподівано дозаявили шостим Віталія Труша.

Повний список біатлоністів, котрі відправляться в Остерсунд, виглядає так:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Віталій Труш;

Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Журавок.

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Тема
чемпіонат світу з біатлону
Тег
Збірна України з біатлону
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