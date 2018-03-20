Джима сенсаційно завершила кар'єру: спортивні підсумки 19 березня

Лідер збірної України з біатлону Юлія Джима прийняла рішення завершити кар'єру, а легенда "Динамо" Олександр Шовковський пройшовся по Євгену Хачеріді. "Обозреватель" представляє головні спортивні новини понеділка, 19 березня.

Крім того, знаменитий екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер розповів про обман на користь СРСР в баскетбольному фіналі Олімпіади-тисячі дев'ятсот сімдесят два. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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