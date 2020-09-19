Топтеми:

Джима – 30: найспокусливішi фото знаменитої біатлоністки збірної України

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Біатлон
2,3 т.
Юлія Джима

19 вересня славетнiй українськiй біатлоністці Юлії Джимі виповнилося 30 років.

За цей час киянка прийняла участь в 203 стартах Кубка світу, шість разів піднімаючись на подіум в особистих гонках і 18 в естафетах.

На рахунку Юлії "золото" Олімпіади-2014 в Сочі, а також 5 золотих медалей чемпіонатів Європи різних років.

Джима не відрізняється великою активністю в соцмережах, рідко показуючи світу своє життя поза спортом. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися рідкісними фотографіями спортсменки у купальнику.

Юлія Джима з велосипедом
Юлія Джима в жовтому купальнику
Юлія Джима (крайня зліва в червоному)
Юлія Джима і Олена Підгрушна
Юлія Джима в капелюсі
Юлія Джима в червоному купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна в суботу, 12 вересня, відзначила свій 26-й день народження

У соціальних мережах користувачі з усього світу набажали українці всього найкращого, згадавши її відверті знімки

Юлія Джима
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook