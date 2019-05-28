Дворазовiй чемпіонцi світу з біатлону довелося завершити кар'єру: названа причина

Одна з кращих біатлоністок планети чешка Габріела Коукалова не зуміла відновитися від травми литкових м'язів і прийняла рішення завершити професійні виступи у віці 29 років.

Габріела Клара Закопалова

"Як ви знаєте, на початку минулого року я була змушена перервати свої виступи через проблеми зі здоров'ям. Вважаю, це був найважчий період в моєму житті. Мені було дуже непросто прийняти рішення про завершення кар'єри, але таке життя. Я вдячна всім людям, які були зі мною протягом довгих років, вірили в мене. Кожен з них допоміг мені тією чи іншою мірою. Окреме спасибі уболівальникам, які давали мені енергію. Бажаю вам щастя", – написала дворазова чемпіонка світу у себе в Facebook.

Габріела 17 разів перемагала в гонках на етапах Кубка світу, всього на її рахунку 39 особистих подіумів КС (17-14-8). У сезоні-2015/16 стала переможницею загального заліку Кубку свiту.

Свого часу Коукалова, яка виступила за усунення Росії від Олімпіади-2018, отримала величезну порцію образ від фанатів РФ.

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