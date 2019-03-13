Чоловіча гонка чемпіонату світу з біатлону завершилася драмою: де Україна

Українські біатлоністи не змогли поборотися за високі місця в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, який у ці дні проходить у шведському Естерсунді.

Наша команда, за яку бігли Сергій Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Віталій Труш, показала просто жахливу точність при стрільбі. На чотирьох "жовто-сині" допустили шокуючий 21 промах.

Неймовірно, але найкращим у складі нашої збірної став дебютант Віталій Труш. З двома неточними пострілами на чотирьох вогневих рубежах він увійшов до топ-60 фінішного протоколу.

Переможцем же чоловічої "індивідуалки" став німець Арнд Пайффер, який "привіз" пелотону більше хвилини. Боротьба ж за "срібло" вийшла дуже драматичною: норвежець Тар'єю Бе упустив перевагу і на чотири десятих секунди відстав від Володимира Ілієва з Болгарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські біатлоністки показали феєричний результат в індивідуальній гонці чемпіонату світу з біатлону.

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