Чемпіонка України з біатлону поборола рак і завагітніла

Дворазова чемпіонка України з біатлону у змішаній естафеті Мар'яна Брикайло перебуває на 14-му тижні вагітності і чекає народження дочки, повідомляє tribuna.com.

26 листопада 2020 року учасниця юніорських чемпіонатів світу з біатлону вийшла заміж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після юніорського чемпіонату світу-2018 у Мар'яни різко погіршилося самопочуття. 22-річна спортсменка вирушила на обстеження до Чехії, де їй був встановлений діагноз : рак шийки матки другій стадії.

Біатлоністка завершила спортивну кар'єру і впритул зайнялася лікуванням, яке принесло свої результати. Основну операцію Мар'яні зробили в Чехії, потім ще одну в Україні.