Чемпіонат світу з біатлону добігає кінця, і саме в чоловічій естафеті 22 лютого біатлоністи розіграють останні командні медалі.

Крім цього, чоловіча естафета розглядається українцями як остання надія на медалі – гонка, де ми можемо дійсно поборотися за нагороду ЧС. Дмитро Підручний знову в строю, у Артема Прими та Сергія Семенова був час перепочити та провести роботу над помилками. Але істина все та ж – якщо все складеться зі стрільбою, Україні нічого не завадить дістатися до п'єдесталу.

Артем Прима

Склад збірної України на сьогоднішню естафету виглядає наступним чином – Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію чоловічої естафети, яка почнеться о 15:45 за київським часом.

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Італія). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Чоловіча естафета (4х7,5 км)

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Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

За гонками чемпіонату світу в Україні можна спостерігати в ефірі телеканалу "UA:Перший", а також за трансляціями в інтернеті на цифровій платформі "UA:Бiатлон" в HD-якості. Крім цього ЧС покажуть у своїй сітці російські ТК "Матч!" і "Євроспорт", а також білоруський "Білорусь 5".

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