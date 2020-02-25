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25 лютого • оновлено в 19:43
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Чемпіонат Європи з біатлону: розклад трансляцій

Чемпіонат Європи з біатлону: розклад трансляцій
На минулому ЧЄ Україна з одним "сріблом" зайняла 5-е місце з 8 команд, які завоювали медалі
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У білоруських Раубічах з 26 лютого по 1 березня пройде відкритий чемпіонат Європи з біатлону.

Спортсмени змагатимуться в суперспринтi, змішаній та одиночнiй змішанiй естафетах, а також в гонці переслідування і спринті. У чемпіонаті візьмуть участь 41 національна збірна (157 біатлоністів і 140 біатлоністок), в тому числі збірна США.

Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.

Склад чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.

Побачити континентальну першість можна буде в прямих трансляціях на загальнонаціональному каналі UA:Перший. Крім того, показ змагань буде доступний на платформі Суспільне | Біатлон. Також трансляції з Білорусі проведуть російський "Матч! Арена" і "Білорусь 5".

Розклад чемпіонату Європи з біатлону-2020

26 лютого

12.00. Суперспринт, чоловіки, кваліфікація - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"

14:00. Суперспринт, жінки, кваліфікація - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"

16:30. Суперспринт, чоловіки, фінал - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"

17:00. Суперспринт, жінки, фінал - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"

27 лютого

13.00. Одиночна змішана естафета - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"

16:00. Змішана естафета 4х6 км - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"

29 лютого

11:30. Спринт 10 км, чоловіки - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"

14:30. Спринт 7,5 км, жінки - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"

1 березня

11:30. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"

13.30. Гонка переслідування 10 км, жінки - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому в італійській Антхольц-Антерсельві завершився 54-й чемпіонат світу з біатлону. Було розіграно 12 комплектів нагород.

Наша збірна завоювала бронзову медаль в жіночій естафеті.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Європи з біатлону" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Європи з біатлону
Місце
Білорусь
Тег
Збірна України з біатлону
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