Чемпіонат Європи з біатлону: розклад трансляцій

У білоруських Раубічах з 26 лютого по 1 березня пройде відкритий чемпіонат Європи з біатлону.
Спортсмени змагатимуться в суперспринтi, змішаній та одиночнiй змішанiй естафетах, а також в гонці переслідування і спринті. У чемпіонаті візьмуть участь 41 національна збірна (157 біатлоністів і 140 біатлоністок), в тому числі збірна США.
Склад жіночої збірної України: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.
Склад чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал.
Побачити континентальну першість можна буде в прямих трансляціях на загальнонаціональному каналі UA:Перший. Крім того, показ змагань буде доступний на платформі Суспільне | Біатлон. Також трансляції з Білорусі проведуть російський "Матч! Арена" і "Білорусь 5".
Розклад чемпіонату Європи з біатлону-2020
26 лютого
12.00. Суперспринт, чоловіки, кваліфікація - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"
14:00. Суперспринт, жінки, кваліфікація - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"
16:30. Суперспринт, чоловіки, фінал - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"
17:00. Суперспринт, жінки, фінал - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"
27 лютого
13.00. Одиночна змішана естафета - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"
16:00. Змішана естафета 4х6 км - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"
29 лютого
11:30. Спринт 10 км, чоловіки - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"
14:30. Спринт 7,5 км, жінки - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"
1 березня
11:30. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"
13.30. Гонка переслідування 10 км, жінки - UA: Перший, "Білорусь 5", "Матч! Арена"
Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому в італійській Антхольц-Антерсельві завершився 54-й чемпіонат світу з біатлону. Було розіграно 12 комплектів нагород.
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