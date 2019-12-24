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24 грудня • оновлено в 10:20
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Біатлоністка з РФ вирішила провести гонку КС у білизні: спортивні підсумки 23 грудня

2.3т
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Російська біатлоністка Христина Резцова заявила про готовність провести гонку Кубка світу у білизні, а глава Чечні Рамзан Кадиров закликав Росію бойкотувати міжнародні змагання.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 23 грудня.

Крім того, Василь Ломаченко заговорив про поразку в бою з Теофімо Лопесом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок світу з біатлону
Особи
Василь Ломаченко Теофімо Лопес Ігор Суркіс Андрій Шевченко
Теги
Збірна України з футболу ФК Динамо Київ
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