Біатлоністка з РФ вирішила провести гонку КС у білизні: спортивні підсумки 23 грудня

Російська біатлоністка Христина Резцова заявила про готовність провести гонку Кубка світу у білизні, а глава Чечні Рамзан Кадиров закликав Росію бойкотувати міжнародні змагання.
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Крім того, Василь Ломаченко заговорив про поразку в бою з Теофімо Лопесом. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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