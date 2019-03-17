Біатлоніст збірної Росії злякався і відмовився бігти естафету на чемпіонаті світу

Біатлоніст збірної Росії Євген Гаранiчев став головним героєм естафети чемпіонату світу в Естерсундi. 31-річний призер Ігор у Сочі відмовився від участі в гонці, мотивуючи це рішення бажанням краще підготуватися до мас-старту.
Євген Гаранiчев
sports.ru
За статистикою, Гаранiчев кожен чемпіонат світу в командiй гонці заходив на штрафні кола, і за неофіційною інформацією просто злякався в черговий раз зганьбитися.
• ЧС-2012: штрафне коло
• ЧС-2013: два штрафних кола
• ОІ 2014: штрафне коло (мікст)
• ЧС-2015: штрафне коло
• ЧС-2016: штрафне коло
У цій ситуації бігти гонку довелося дебютанту чемпіонатів світу Микиті Поршневу, який мало не залишив російську команду без медалі.
Поршнев прийняв естафету першим, а відправив олімпійського чемпіона Сочі Малишка на третій етап з більш ніж хвилинним відставанням.
Врятувати гонку російській команді допомог лише слабкий виступ п'ятикратного олімпійського чемпіона Мартена Фуркада, який на останній стрільбі допустив п'ять промахів і пішов на два штрафних кола.
У підсумку збірна Росії дивом завоювала бронзову медаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.
10 березня Гаранiчев зганьбився на ЧС, по-дурному позбавивши себе медалі.
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