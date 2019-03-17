Біатлоніст збірної Росії злякався і відмовився бігти естафету на чемпіонаті світу

Біатлоніст збірної Росії Євген Гаранiчев став головним героєм естафети чемпіонату світу в Естерсундi. 31-річний призер Ігор у Сочі відмовився від участі в гонці, мотивуючи це рішення бажанням краще підготуватися до мас-старту.

Євген Гаранiчев sports.ru

За статистикою, Гаранiчев кожен чемпіонат світу в командiй гонці заходив на штрафні кола, і за неофіційною інформацією просто злякався в черговий раз зганьбитися.

• ЧС-2012: штрафне коло

• ЧС-2013: два штрафних кола

• ОІ 2014: штрафне коло (мікст)

• ЧС-2015: штрафне коло

• ЧС-2016: штрафне коло

У цій ситуації бігти гонку довелося дебютанту чемпіонатів світу Микиті Поршневу, який мало не залишив російську команду без медалі.

Поршнев прийняв естафету першим, а відправив олімпійського чемпіона Сочі Малишка на третій етап з більш ніж хвилинним відставанням.

Врятувати гонку російській команді допомог лише слабкий виступ п'ятикратного олімпійського чемпіона Мартена Фуркада, який на останній стрільбі допустив п'ять промахів і пішов на два штрафних кола.

У підсумку збірна Росії дивом завоювала бронзову медаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону.

10 березня Гаранiчев зганьбився на ЧС, по-дурному позбавивши себе медалі.

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