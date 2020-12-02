Біатлоніст збірної Росії влаштував п'яний скандал з допінг-офіцером – ЗМІ

Біатлоніст Юрій Шопін був виключений з основного складу збірної Росії і дискваліфікований на рік за п'яну витівку з членами антидопінгової комісії РУСАДА, повідомляє "Улпресса".

Тренер спортсмена Юрій Охотнiков повідомив, що відсторонення Шопіна триватиме до 6 листопада 2021 року.

"В цілому, Юра не пропаде. Варіантів у нього багато. Вiн може пiти зi спорту і бути в колах, що близькi до спорту, хоч і не в якості спортсмена. Можна один рік в лижах виступати, там заборони немає", – відзначило джерело, знайоме з ситуацією .

Цю ж інформацію підтверджує News.ru.

"Увечері після наполегливого тренування в Алданi Юрій вирішив розслабитися за допомогою алкоголю і добре провів час. У той момент, коли рано вранці до нього постукав іноземний допінг-офіцер, біатлоніст ще не до кінця протверезів і прийшов до тями, а тому візит непроханого гостя зустрів занадто агресивно, що, напевно, отримало відображення в рапорті офіцера", – йдеться в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов вкрай негативно оцінив стан російського біатлону, назвавши ситуацію "катастрофою".