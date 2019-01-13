4-й етап Кубка світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічої естафети

Чоловіча естафета (4х75 км) стане останньою гонкою нинішнього етапу Кубка світу з біатлону, який зараз проходить в Оберхофі. Українську збірну на цей раз складе четвірка з Артема Прими, Сергія Семенова, Руслана Ткаленко і Артема Тищенко.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію естафети, яка почнеться о 15:30 за київським часом.

"За бортом" сьогоднішньої естафети залишився капітан збірної України Дмитро Підручний, який не візьме участі в гонці за рішенням тренерів. Останньою гонкою Підручного (як і чоловічої команди в цілому) в Оберхофі на даний момент є чоловічий пасьют (12,5 км), за підсумками якого українці не увійшли вище 30-ки.

Дмитро Підручний

Також свою естафету в Оберхофі проведуть і жіночі команди - ця гонка відбудеться о 12:45 (за київським часом).

КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ

4-й етап. Оберхоф (Німеччина)

Естафета (4х75 км). чоловіки

___________________________________________________________

Гонка ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1. Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім того, етап в Оберхофі покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся