4-й етап Кубка світу з біатлону: онлайн-трансляція чоловічої естафети

Чоловіча естафета (4х75 км) стане останньою гонкою нинішнього етапу Кубка світу з біатлону, який зараз проходить в Оберхофі. Українську збірну на цей раз складе четвірка з Артема Прими, Сергія Семенова, Руслана Ткаленко і Артема Тищенко.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію естафети, яка почнеться о 15:30 за київським часом.
"За бортом" сьогоднішньої естафети залишився капітан збірної України Дмитро Підручний, який не візьме участі в гонці за рішенням тренерів. Останньою гонкою Підручного (як і чоловічої команди в цілому) в Оберхофі на даний момент є чоловічий пасьют (12,5 км), за підсумками якого українці не увійшли вище 30-ки.
Дмитро Підручний
Також свою естафету в Оберхофі проведуть і жіночі команди - ця гонка відбудеться о 12:45 (за київським часом).
КУБОК СВІТУ З БІАТЛОНУ
4-й етап. Оберхоф (Німеччина)
Естафета (4х75 км). чоловіки
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Гонка ще не почалася
ДЕ ДИВИТИСЬ
Українські любителі біатлону зможуть подивитися гонки в прямому ефірі. Трансляцію з Німеччини організовують телеканали "UA: Перший" і Sport 1. Також за всіма подробицями змагань в HD-якості можна буде стежити на цифровій платформі "UA: Бiатлон". Крім того, етап в Оберхофі покажуть Eurosport 1 і "Матч ТВ".
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