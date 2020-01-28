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28 січня • оновлено в 23:10
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Зворушливе відео, присвячене Кобі Браянту, зібрало мільйони переглядів в Facebook

1.1т
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Трагічна загибель легендарного американського баскетболіста Кобі Браянта і його дочки Джіанни-Марії Оноре не залишила байдужими нікого в світі.

Кобі Брайант з донькою Джіаною (листопад 2019 рік)

Кобі Брайант з донькою Джіаною (листопад 2019 рік)

Один з фанатів спортсмена зробив зворушливе відео, яке складається з найяскравіших спільних фотографій ексгравця "Лейкерс" з його улюбленою дівчинкою.

"Життя - це біль, а смерть - це ще більша біль", - свідчить підпис до ролика, який за кілька днів зібрав понад 2,7 млн переглядів і 53 тисячі перепис в Facebook.

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Опублікований особливий "смертельний" договір Кобі Браянта c дружиною

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Максим Богданов
Особа
Кобі Браянт
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