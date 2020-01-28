Зворушливе відео, присвячене Кобі Браянту, зібрало мільйони переглядів в Facebook

Трагічна загибель легендарного американського баскетболіста Кобі Браянта і його дочки Джіанни-Марії Оноре не залишила байдужими нікого в світі.
Кобі Брайант з донькою Джіаною (листопад 2019 рік)
Один з фанатів спортсмена зробив зворушливе відео, яке складається з найяскравіших спільних фотографій ексгравця "Лейкерс" з його улюбленою дівчинкою.
"Життя - це біль, а смерть - це ще більша біль", - свідчить підпис до ролика, який за кілька днів зібрав понад 2,7 млн переглядів і 53 тисячі перепис в Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Браянт загинув в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Брайанта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Б'янка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 роки (7 місяців).
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння апарату.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи в Калабасасі.
Також ЗМІ з'ясували найбільш ймовірну причину аварії – вважається, що повітряне судно потрапило в зону густого туману.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!