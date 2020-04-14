Баскетболісту "Юти Джаз", який став першим гравцем НБА з виявленими коронавірусом, Руді Гоберу погрожували вбивством після інформації про його зараження.

"Люди почали ставитися до мене по-іншому. Я отримував смертельні загрози. Я не хотів розповідати про це, поки не вилікуюсь. Я все чекав, а ситуація продовжувала погіршуватися", – цитує слова Гобера інформагентство MBS.

Руді Гобер

Він також визнав, що на самому початку безвідповідально поставився до коронавірусу, зробивши тест лише на третій день після того, як у нього проявилися симптоми. Це призвело до того, що у нього зіпсувалися стосунки з декількома партнерами по команді.

Нагадаємо, що сезон НБА був припинений після інфорациі про те, що баскетболіст "Юти" здав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за кілька днів до виявлення хвороби у Руді Гобера гравець сміявся над коронавірусом під час прес-конференції.

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