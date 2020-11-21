Зі збірної України відрахували легіонера після відмови баскетболістів грати з ним в одній команді – ЗМІ

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Баскетбол
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Стівен Бертт

Перший натуралізований американець в історії України Стівен Бертт отримав новий виклик у нашу баскетбольну збірну через 8 років, але до національної команди так і не приєднався.

Інші досвідчені українські гравці "синьо-жовтої" відмовилися тренуватися і виступати разом із 36-річним уродженцем Нью-Йорка.

"Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс зажадав від команди остаточної й одноголосної відповіді, на що отримав стверджувальне "нi", – повідомляє в Telegram-каналі головний редактор сайту "Планета Баскетбол" Олександр Прошута.

Бертт не зіграє за Україну

Раніше головний тренер чоловічої збірної України Айнарс Багатскіс розповів про підготовку національної команди до матчів другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2022 проти Словенії (28 листопада) та Австрії (30 листопада).

Збірна України з баскетболу