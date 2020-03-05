Українські баскетболістки 3х3 готуються до кваліфікації ОІ

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 готується до олімпійської кваліфікації, яка мала відбутися 18-22 березня в Індії.

Однак через поширення небезпечного коронавiруса в світі ФІБА скасувала змагання в Індії. Нове місце та термін проведення відбору на дебютні для баскетболу 3х3 Олімпійські ігри ФІБА визначить пізніше.

Наші ж дівчата продовжують готуватися до змагань. Як це відбувається, на відкритому тренуванні команди в ПС Венето розповіли Христина Філевич та Віта Горобець.

"Звичайно, перенос кваліфікаційного турніру ми не очікували. Трохи засмутилися, тому що ми дуже важко працювали і хотіли показати своїм виступом, що ми готові до перемог. Але нічого не поробиш, будемо працювати далі. Сподіваюся, що відкладений турнір нам не доведеться чекати довго", – сказала Христина Філевич.

Баскетболістка впевнена, що шанси є у всіх команд.

"Звичайно, можна виділити дуже сильні збірні Австралії та Японії. Про команди Туркменістану та Ірану нічого конкретно сказати не можу, оскільки проти них ніколи не грала. Але впевнена, що до кожного суперника потрібно ставитися дуже серйозно. Ми, звичайно вивчаємо їхню гру і, сподіваюся, знайдемо шляхи, що їх перемогти.

Зараз, під час зборів, основну увагу ми приділяємо фізичній підготовці, оскільки баскетбол 3х3 – це така гра, де потрібно мати надвитривалість. Протягом всіх чотирьох матчів кваліфікаційного турніру, ми повинні бути у гарній фізичній формі. Щоб її пік припав на вирішальні матчі і ми виконали головне завдання – завоювали для країни олімпійську путівку.

Ми не думаємо про те, що буде ще можливість у втішному турнірі в Угорщині здобути ліцензію – хочемо це зробити на кваліфікаційному турнірі. Нас не треба мотивувати – виступити на Олімпіаді – мрія кожного спортсмена", - зазначила Філевич.

"Ми всі в команді вже рахували дні до від’їзду на турнір в Індію, налаштовувалися на бій, але, на жаль, коронавірус нам завадив. Проте, нічого страшного – буде зайвий час з головним тренером попрацювати над усуненням тих проблем, що ще є в команді.

Нам треба більше згуртуватися, саме, як команді. Потрібен справжній командний дух – один за всіх і всі за одного. Тому що, 3х3 – це така гра, де на жодну секунду не можна розслабитися! Десь трошки хтось на мить випав з гри – матч програно.

Основна група кандидатів на поїздку у нас складається з шести дівчат, а поїде на турнір чотири. Хочу сказати, що це не викликає якусь напругу в команді. Незалежно від того, хто з нас поїде – головне для всіх нас здобути для України олімпійську ліцензію", – зізналася Віта Горобець.

Збірна була готова на 80-90 %, аж тут через коронавірус Олімпійську кваліфікацію перенесли

Головний тренер національної жіночої збірної 3х3 Володимир Холопов розповів про мотивацію:

- Перенесення Олімпійського кваліфікаційного турніру – не привід розслаблятися. 10 березня завершується період заявки і тільки тоді ми визначимося, хто буде грати у відборі. Федерація баскетболу пішла нам на зустріч і дозволила вписати максимальну кількість гравчинь у заявку, але хто це буде поки говорити зарано. Участь у Олімпійських іграх є дуже сильною мотивацією, це наша спільна мрія і ми усі разом працюємо заради неї. Це змагання на яке потрапить не кожен спортсмен чи тренер. Це турнір усього життя і це без перебільшення. Так само бажають потрапити на нього й інші команди.

Про суперниць:

- У збірній Франції баскетболістки розірвали контракти з клубами, відмовилися від своїх гарантованих заробітків заради підготовки до кваліфікаційного турніру. Дуже серйозно готуються наші суперниці по групі японки. У країні-господарі взагалі надзвичайно серйозно ставляться до цього відбору, у них окрема зала, окремий готель, вони запросили провідних фахівців в тому числі і зі Сполучених Штатів, які працюють і над тактикою і над функціональною підготовкою. У них є ресурс і вони не шкодують його для того, щоб їхня команда пройшла відбірковий турнір на максимумі, їхня сила у швидкості і дальньому кидку. Австралійки теж дуже сильна команда, атлетична, ростова усі гравчині 180-190 сантиметрів, охоче йдуть у контакт, прекрасно грають 1 в 1 і пік-н-роли. З групи буде дуже важко вийти, але і на цьому не усе, там далі на нас чекатимуть ті ж італійки, швейцарки, чешки. Якщо виходити далі то нікуди не дітися від Франції, США, а кваліфікується нагадаю лише 3 команди.

Про сильні сторони нашої команди:

- Наша сила у збалансованому складі, у нас є різнопланові гравчині, у нас є досвідчені і є молоді, це хороший симбіоз. Готовність команди на сьогоднішній день, я оцінив би відсотків на 80, можливо, навіть ближче до 90. Сьогоднішній день був останнім у інтенсивному циклі з вбивчими навантаженнями. Згідно нашого плану, фізичні навантаження мали йти на зниження, так що б до 18 числа дівчата підійшли на піку їхньої форми. Цю стратегію ми вибудували давно і йшли за нею, аж поки не стало відомо про перенесення турніру.

Про подальшу підготовку до Олімпійського кваліфікаційного турніру:

- Піку функціональної форми команда мала досягти зовсім скоро, тому мені як тренеру зараз дуже непросто, адже треба сушити голову над тим як утримати цей пік до початку змагань, тим паче ніхто ще поки не знає, коли ті змагання відбудуться, а за піком форми неодмінно йде спад. Нам простіше в тому сенсі, що основа збірної у нас зібрана в одному клубі і вони продовжують тренуватися разом. Поки невідомо місце і дата кваліфікаційного Олімпійського турніру, ми будемо працювати у нашому звичному графіку: першу половину тижня будемо приділяти увагу баскетболу 3х3, а лише в останні дні перед туром будемо повертатися до 5х5, у нас є ще 3 матчі у березні, у квітні уже буде плей-оф.

Про 8 березня:

- Так сталося, що ФіБА 3х3 зробила дівчатам подарунок на 8 березня і через цей перенос у них вийде аж 2 вихідних дні 7 і 8. Вони заробили на цей відпочинок, але, звісно, краще б цього переносу не було.

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