Збірна України перед Євробаскетом U-20 отримала суперпідсилення

Український баскетболіст, який виступає за "Вашингтон Візардс", Іссуф Санон приєднається в останній момент до збірної України U-20 для участі в Євробаскеті-2019.

Про це повідомив сам спортсмен в коментарі Xsport. Крім того, цю інформацію підтвердив президент "Вашингтона" Томмі Шеппард в ефірі телеканалу ESPN. Стало відомо, що захисник вже залишив розташування свого клубу.

Іссуф Санон ФБУ

Варто відзначити, що Євробаскет-2019 серед 20-річних стартує 13 липня в Тель-Авіві. На груповому етапі українці зустрінуться зі збірними Італії (13 липня), Сербії (14 липня) і Ізраїлю (15 липня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Санон відзначився в матчі Літньої ліги НБА.

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