Збірна України, двічі обігравши росіян, виграла ЧЄ з баскетболу серед ветеранів

Ветеранська збірна України у віковій категорії 70 років під керівництвом тренера Володимира Карпухіна завоювала золоті медалі чемпіонату Європи.

Турнір проходив в іспанському місті Алтея. Наші баскетболісти здобули перемоги у всіх чотирьох проведених матчах. Українці двічі обіграли литовців – 50:35, 46:43 і також двічі були сильнішими в іграх з росіянами – 41:36, 38:31, повідомляє сайт ФБУ.

Новини Баскетболіст збірної України викликав фурор в Іспанії

Найрезультативнішим гравцем збірної став екс-баскетболіст "Будівельника" Володимир Мартинов, який в середньому набирав за матч 9,3 очка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала на Кубку світу, який 18 червня розпочався в Амстердамі.

Наша команда на чолі з Олегом Юшкіним в першому матчі групового етапу виявилася сильнішою пуерторіканців – 21:19 вирвавши перемогу за півхвилини до кінця гри. А в другій зустрічі "завдяки" скандальному рішенню арбітрів поступилася Росії – 14:21.

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