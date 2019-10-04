Драматична перемога "Черкаських Мавп": результати Суперліги Парі-Матч 4 жовтня

БК "Запоріжжя" і "Черкаські Мавпи" здобули перші перемоги в новому розіграші Суперліги Парі-Матч.

Після поразки від новачка дивізіону "Прометея" команда Валерія Плеханова на своєму майданчику переграла МБК "Миколаїв" – 84:73. При цьому "зелено-білі" всі 40 хвилин гри вели в рахунку.

Господарі з перших хвилин захопили ініціативу, не даючи супернику вільного простору. Запорожці чудово себе почували себе під щитами. Це дозволило підопічним Плеханова завершити першу половину з перевагою в 18 очок.

БК "Запоріжжя"

Гостям вдалося зробити міні-ривок у третій 10-хвилинці. Миколаївці зуміли відіграти десять балів, але цього не вистачило для того, щоб здійснити камбек. "Запоріжжя" у вирішальний момент зуміло збити темп гри і довести її до перемоги.

БК "Запоріжжя" – МБК "Миколаїв" 84:73 (31:20, 19:12, 15:25 19:16)

БК "Запоріжжя": Сталлворт (14+6 підбирань +4 передачі), Рендольф (29+12 підбирань), Німцеві (3), Шевченко (17+5 підбирань +4 перехоплення +2 блок-шоти), Сіммонс (15+11 підбирань) – старт; Харріс (5+5 підбирань), Кожем'якін (1), Міхєєв, Титов.

МБК "Миколаїв": Зотов (7+7 підбирань +6 передач +4 втрати), Луценко (23), Роббі (22+8 підбирань), Онуфрієв (2+3 блок-шоти), Брістол (2+6 підбирань) – старт; Приймак (10), Юрченко (6+7 підбирань +4 блок-шоти), Хохоник (1), Давидюк.

У другому матчі ігрового дня "Черкаські Мавпи" на своєму майданчику приймали дебютантів "Харківських Соколів" у матчі-відкритті сезону. Господарі впевнено розпочали гру, довівши свою перевагу спочатку до 10 очок, а потім і до 17.

Однак у великій перерві наставник "соколів" Володимир Коваль вніс корективи до гри своїх підопічних. Гості почали більш активно захищатися, що дозволило їм на початку вирішальної 10-хвилинки зрівняти рахунок у матчі.

Після цього поєдинок перетворився на справжні "гойдалки", які привели до овертайму. Більш вдало в додатковій п'ятихвилинці проявили себе господарі, які святкували перемогу – 104:102.

"Черкаські Мавпи" – "Харківські Соколи" 104:102 ОТ (33:27, 27:21, 12:19, 23:28, 9:7)

"Черкаські Мавпи": Попов (15 + 5 підбирань + 5 передач), Кольченко (29 + 4 втрати), Бєліков (9+9 підбирань +6 втрат), Райт (24+4 втрати), Кушніров (3) – старт; Хаджіфейзовіч (20+6 підбирань), Бондаренко (2), Сергєєв (2), Воєвода, Ейрінгтон.

"Харківські Соколи": Бояркіна (9+9 передач +5 перехоплень), Джексон (35+6 підбирань +4 передачі +4 втрати), Жаліс (6), Липовцев (2), Тіг (26+10 підбирань +3 блок-шоти) – старт; Джамар (21+5 передач +5 перехоплень +5 втрат), Тарасенко (2), Козлов (1), Тихонов.

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