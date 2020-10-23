"Запоріжжя" продовжило переможну серію: результати Суперліги Паріматч 23 жовтня

"Черкаські мавпи" не зуміли перервати серію невдач і зазнали домашньої поразки в грі Суперліги Паріматч проти "Запоріжжя".

Господарі підійшли до звітного поєдинку з чотирма поразками в чотирьох поєдинках, а гості, навпаки, виграли всі три стартові матчі.

Після раннього обміну точними влучаннями в першій чверті підопічні Валерія Плеханова пішли у відрив на 7 очок у середині десятихвилинки, а під її кінець "Мавпи" зуміли зменшити відставання до 4 пунктів.

Вирішальним у матчі став початок другої чверті, коли легіонери "Запоріжжя" Джошуа Форчун і Майкл Кеффі допомогли своїй команді знову відірватися від команди з Черкас. Гості видали серію влучних кидків, набравши 13 сухих очок. Це дало їм змогу закінчити першу половину з комфортним рахунком 52:30.

У третій чверті підопічні Плеханова продовжили нарощувати свою перевагу, відірвавшись від суперників ще на десять очок, що допомогло їм спокійно довести справу до розгромної перемоги.

"Черкаські Мавпи" – "Запоріжжя" 66:98 (18:22, 12:30, 15:25, 21:21)

"Черкаські Мавпи": О.Бондаренко (6), Лакі Джонс (18), Конєв (9), Хаджіфейзовіч (1), Скапінцев (7) – старт; Ткаченко (2 + 5 підбирань), Кобець (14), Дзюба (4), Товкач (2), Сергєєв (3), Нагірний, Токовенко.

"Запоріжжя": Кеффі (18 + 8 передач), Форчун (20 + 6 підбирань), Сизов (12), Мальчевський (11), Маяускас (9) – старт; Титов (8 + 6 передач + 3 перехоплення), Міхєєв (10 + 5 підбирань), Тихонов (7 + 7 підбирань), Морозов (2).

"Миколаїв" і "Прометей" показали неймовірно конкурентний баскетбол у першій половині свого поєдинку Суперліги Паріматч. Максимальний розрив у рахунку впродовж перших 20 хвилин матчу становив всього 7 очок.

Першу чверть упевненіше розпочали господарі, але команда з Кам'янського поступово нарощувала оберти й підбиралася до своїх суперників. У другій десятихвилинці "Прометею" вдалося вперше вийти вперед, "Миколаїв" не здався і зумів повернути собі лідерство за підсумками першої половини – 54:52.

Проблеми господарів почалися в третій чверті, коли один із фаворитів сезону Суперліги видав неймовірний відрізок, перегравши суперників із рахунком 26:4. Перед останньою десятихвилинкою "Прометей" упевнено вів перед у 18 очок.

Клубу з Кам'янського не становило великих труднощів утримати свою перевагу й добути третю перемогу в чемпіонаті. Що стосується "Миколаєва", то команда зазнала вже третьої поразки на старті сезону.

"Миколаїв" – "Прометей" 89:112 (31:29, 23:23 11:31, 24:29).