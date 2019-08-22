Захисник збірної України підписав контракт із БК "Дніпро"

Атакуючий захисник національної збірної України з баскетболу Іссуфу Санон повернувся в Дніпро, повідомляє офіційна сторінка БК "Дніпро" в Facebook.

Санон є вихованцем "Дніпра" і виступав за цей клуб із 2016 по 2018 роки. У новому сезоні Санон гратиме під 30-м номером.

Іссуф Санон

У 2017 році в складі збірної України U-18 Санон у семи матчах на чемпіонаті Європи набирав у середньому по 19,3 очка, 6,1 підбирання, 2,4 передачі та 3,4 перехоплення. У січні 2018 року Санон підписав контракт із "Олімпією" з Любляни, з якою став чемпіоном Словенії в тому ж році.

21 червня 2018 року Санона під 44-м піком на драфті НБА обрав клуб "Вашингтон Візардс".

У листопаді 2018 року захисник у матчі зі Словенією дебютував у складі національної збірної України в рамках кваліфікації чемпіонату світу. Всього за першу команду захисник відіграв три матчі, набираючи в середньому по 6 очок, 0,7 підбирання та 1,3 передачі за 11 хвилин.

Також Санон був лідером молодіжної збірної України U-20 на нещодавньому чемпіонаті Європи-2019 (Дивізіон А). У 7 матчах чемпіонату Європи українець набирав 18.9 очка, робив 5.6 підбирання, 4.1 передачі та 3.0 перехоплення в середньому за 31.9 хвилини за гру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Санон відзначився в матчі Літньої ліги НБА. Його "Вашингтон" обіграв "Атланту Хокс" – 76:71. Іссуфу провів на майданчику 15 хвилин і за цей час набрав 4 очки, зробив 1 підбирання та скоїв 2 перехоплення.

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