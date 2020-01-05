Визначився третій півфіналіст Кубка України з баскетболу

У Запоріжжі і Южному у неділю, 5 січня, відбулися два чвертьфінальні поєдинки Кубка України з баскетболу.

"Хімік" в повторному матчі 1/4 фіналу розгромив "Тернопіль" 84:61 і став третім учасником Фіналу чотирьох.

Перший матч 29 грудня завершився успіхом южненців (86:76), тому матч-відповідь підопічні Віталія Степанівської провели в енергозберігаючому режимі, що не завадило їм досягти вражаючого розриву у 20 очок.

"Хімік" - "Тернопіль-ТДЕУ" 84:61 (26:12, 22:10 23:21 13:18)

Хімік: Вільямс (9), Рахімшаіков (5), Марченко (12), Войналович (7), Угба (10 + 4 підбирання) - старт; Козак (3), Салліван (19 + 13 підбирань + 4 перехоплення), Ковальов (8 + 4 підбирання), Горобченко (11 + 9 передачі).

Тернопіль-ТДЕУ: Буренко, Рижов (6 + 5 втрат), Найко (5), Нікітін (7), Ворник (8 + 5 підбирань) - старт; Кісільчук (16 + 5 підбирань + 4 втрати), Дудар, Вадим Биков, Шиманський (8), Бречко (11 + 5 підбирань), Загорулько, Співак.

Таким чином чемпіони України склали компанію "Київ-Баскету", який обіграв напередодні "Миколаїв", і БК "Одесі", яка була сильнішою за команду з Житомира.

У другому чвертьфінальному поєдинку чинний володар Кубка "Дніпро" в гостях був сильнішим за БК "Запоріжжя". Поєдинок завершився з рахунком 75:66, що залишає запорожцям дуже невеликі шанси на прохід далі. Гра у відповідь запланована на 21 січня.

БК "Запоріжжя" - "Дніпро" 66:75 (12:12, 21:27 12:14, 21:22)

Запоріжжя: Сталлворт (14 + 6 підбирань + 8 передач), Рендольф (18), Мироненко (14 + 6 підбирань), Шевченко (4 + 6 підборів), Сандул (4 + 9 підборів) - старт; Кожем'якін (7), Титов (2), Німцеві, Міхєєв, Буц.

Дніпро: Дугат (8 + 12 підборів + 6 передач + 5 втрат + 3 перехоплення), Закурдаев (15 + 5 підбирань), Глєбов (7 + 8 підбирань), Тимофієнко (12 + 5 підбирань), Корнієнко (9 + 7 підбирань + 6 передач) - старт; Чумаков (3), Шундель (7), Сизов (11 + 9 підбирань).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" добув дві перемоги на старті другого групового турніру в Кубку Європи ФІБА.

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